Sánchez dona per fet que hi haurà rebrots «els propers mesos»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "convençut" que hi haurà rebrots de coronavirus a l'Estat durant els propers mesos, i fins que es trobi una vacuna."Necessitem que siguin el menys possibles i que no posin en tensió al nostre sistema de salut", ha dit aquest dissabte, durant la compareixença a la Moncloa en què ha anunciat que demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma i que, a partir de dilluns, serà obligatori l'ús de mascaretes al transport públic.En aquest sentit, Sánchez ha ressaltat la importància de "no baixar la guàrdia" i de "mantenir els criteris de salut pública". "Crec que que serem testimonis de rebrots fins que trobem la vacuna", ha reblat."Necessitem que siguin el menys intensos possible perquè no posin en tensió els professionals sanitaris", i ha afegit que "es pot fer un pas enrere" en les mesures de desconfinament si el seu govern considera que han anat "massa de pressa".Sánchez ha fet aquestes afirmacions hores després que es conegués que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, ja s'han superat els 25.000 morts per Covid-19 a l'Estat . A la vegada, les mateixes dades indiquen que es continua alentint el ritme de defuncions, amb 276 en les darreres 24 hores, cinc menys que el dia anterior.

