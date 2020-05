Torra es compromet a presentar en una setmana un pla per la «reactivació econòmica i la protecció social»

El president, Quim Torra, ha anunciat que d'aquí a una setmana la Generalitat presentarà la seva estratègia per garantir la reactivació econòmica i la protecció social arran de la crisi del coronavirus. L'estratègia la definirà una comissió integrada pel mateix Torra i els consellers de l'àmbit econòmic.La comissió també té l'encàrrec d'analitzar les propostes de cada departament, proposar altres plantejaments que es considerin adients en funció de l'evolució econòmica i analitzar les modificacions pressupostàries dels comptes de la Generalitat per poder executar el pla.EL vicepresident, Pere Aragonès, ha xifrat en 27.512 milions d'euros el pressupost que els departaments del Govern tindran al seu servei per definir l'estratègia contra la crisi del coronavirus.Aragonès també ha detallat que la comissió tindrà el suport d'un comitè tècnic, centrada especialment en els plans de protecció social. El tècnic contribuirà a l'elaboració de l'estratègia i recomanarà com prioritzar les mesures.Torra ha assegurat que l'objectiu de la comissió és evitar que les conseqüències de la crisi del coronavirus es "cronifiquin" i ha assegurat que el Govern ja ha començat a treballar en l'àmbit sanitari i en la via de garantir la liquiditat suficient a empreses i treballadors.Sobre la reactivació econòmica, Torra ha assegurat que es començarà pels sectors més afectats, i ha citat la cultura, el comerç i el turisme. "No farem res sense haver parlat amb el sector", ha dit el president.Aragonès ha avisat que la "contundència" de la Generalitat marcarà l'evolució de la crisi econòmica i ha insistit que l'escenari més optimista que preveu el Govern és el d'una caiguda del PIB del 7,6%. En l'escenari més pessimista, en canvi, la caiguda seria del 8,8%.

