L'Estat posarà en marxa un «fons de reconstrucció» de 16.000 milions per a les autonomies

El govern espanyol aprovarà un fons "especial i no reemborsable" autonòmic de 16.000 milions d'euros per fer front a la "reconstrucció". Així ho ha anunciat aquest dissabte el president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, que ha comparegut com ja és habitual en cap de setmana per abordar la situació de la crisi sanitària. Els detalls, ha apuntat, els donarà demà diumenge en la vuitena conferència de presidents autonòmics, però de moment ha indicat que 10.000 milion seran per a despesa sanitària, 1.000 per a despesa social i 5.000 per compensar la caiguda de l'activitat.Aquest dijous, el vicepresident Pere Aragonès va demanar que es posés en marxa un fons d'aquest tipus, a través de transferències -no de crèdits-, i va reclamar que Catalunya en rebés fins a 4.000 milions d'euros . La marxa de l'economia, en tot cas, és dèbil, perquè el PIB caurà més d'un 9% a l'Estat i en xifres similars a Catalunya.En tot moment, el líder del PSOE ha apuntat que la desescalada haurà de tenir un puntal en la "responsabilitat personal". A partir de dilluns serà obligatori, per exemple, portar mascaretes al transport públic. Això implicarà que se'n repartiran sis milions als principals nuclis urbans, mentre que l'Estat en cedirà set milions a les associacions municipalistes per a la resta del territori espanyol."Setmana a setmana baixa la propagació del virus", ha assenyalat el líder del PSOE. "La malaltia està sent controlada i que l'estat d'alarma funciona", ha ressaltat, al mateix temps que sis de cada deu persones contagiades ja s'estan recuperant per complet. Tot i això, el "dolor" continua sent "insuportable". Hi haurà un homenatge d'Estat quan "tothom" s'hi pugui sumar, ha avançat el president espanyol, que veu ja "fruits" del que ha fixat com a "màxima disciplina social" les últimes vuit setmanes.Segons ell, hi ha "certeses sòlides" per detectar que Espanya "vencerà" el coronavirus. "Sabíem que la higiene i la protecció contenien els contagis, i ho estem veient en les xifres", ha ressaltat el líder del PSOE, que també ha justificat no haver allargat més el confinament total perquè calia reprendre l'activitat econòmica del país. En aquest sentit, ha demanat "cautela" per "defensar la salut pública".Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries del govern espanyol, ha insistit aquest dissabte que és "importantíssim" mantenir les mesures de seguretat en el primer dia de desconfinament. Poques hores després que la ciutadania hagi pogut tornar al carrer -per franges horàries-, Simón ha insistit que no es poden relaxar les prevencions, i ha indicat que també és rellevant tornar a tenir activitat social sense saltar-se-les. Pel que fa a la tendència de víctimes, ha assenyalat que hi ha "molts indicadors" que apunten a una tendència descendent."Estem aconseguit l'impacte que esperàvem", ha ressaltat Simón, que ha tingut un atac de tos durant la compareixença. Aquesta vegada, però, no tenia a veure amb cap motiu mèdic: havia menjat una ametlla abans d'iniciar la roda de premsa. Això l'ha fet tossir i beure aigua mentre explicava la situació amb un somriure. Els diagnòstics estan creixent perquè ara es poden fer més tests. En aquest sentit, hi havia "sobrepressió" tant al sistema sanitari com als laboratoris, encarregats d'elaborar les proves de detecció.Simón ha apuntat que això "complica" la lectura de les dades, que en alguns casos no s'adiuen amb la informació que s'ha anat donant de la pandèmia. "Cal anar marxa enrere per veure els diagnòstics", ha indicat el responsable tècnic de la Moncloa, que s'ha reunit abans de la compareixença Sánchez, que ha demanat "entendre la necessitat de tenir les dades precises" per entendre el combat contra l'epidèmia. .Les morts a Espanya per coronavirus, tot i el ritme descendents dels últims dies, ja superen les 25.000. En les darreres 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat que s'han fet públiques aquest dissabte, s'han registrat 276 morts més, xifra una mica més baixa que ahir, quan es van notificar 281 traspassos. Aquestes xifres han fet que a l'Estat ja s'hagin produït fins a 25.1000 víctimes des que va arrencar la pandèmia.Pel que fa al nombre d'altes, després del record dels darrers dies la xifra ja es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 2.572 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 117.248 des que va arrencar la crisi. 556 persones han hagut de ser hospitalitzades i 49 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores, una xifra sensiblement més baixa que la de divendres.Pel que fa al nombre de nous positius confirmats per test PCR s'han registrat 1.366 nous casos, xifra que eleva el total a 216.582. Aquestes dades arriben el primer dia de desconfinament gradual, durant el qual ja s'ha registrat una notable sortida al carrer de ciutadans que portaven confinats des de feina pràcticament set setmanes.

