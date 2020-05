Les primeres sortides esportives al País Valencià acaben amb sis ciclistes accidentats

Un total de sis ciclistes han resultat ferits i han hagut de rebre assistència sanitària en diversos accidents al País Valencià durant la primera sortirda esportiva d'aquest matí. Aquest dissabte és el primer dia que es comencen a relaxar les mesures de confinament i es permeten sortides al carrer per franges horàries d'edat. Un dels ferits és un menor que ha patit un col·lapse a Vinaròs.A les 7.30 hores del matí un ciclista de 77 anys ha patit una caiguda en el terme municipal d'Almussafes. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i un metge d'Atenció Primària. Els serveis mèdics han assistit el ciclista per fractura de ròtula i ha estat traslladat a l'Hospital Universitari La Ribera d'Alzira.Sobre les 8, un home de 66 anys ha patit una caiguda en una zona de muntanya, a prop de la CV-10, al terme municipal deCastelló. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), que ha assistit el ferit per contusions al maluc i lumbars i l'ha traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló.Mitja hora més tard, un ciclista ha patit una caiguda al carrer Gabriela Mistral de Torrevella, a Alacant) fins on s'ha mobilitzat una unitat de SVB i una unitat de SAMU. L'equip mèdic de l'SAMU ha assistit a un home de 71 anys per policontusions, que l'SVB ha traslladat a l'Hospital de Torrevella.Pocs minuts després, a les 08.50 hores, un ciclista de 15 anys ha caigut mentre circulava per Castelló. La víctima no responia i tenia dificultat per respirar a l'arribada de l'SAMU i de l'SVB. L'equip mèdic ha assistit al menor per una síncope i col·lapse. Després de ser estabilitzat, el jove ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Vinaròs.D'altra banda, a les 9 hores, s'ha alertat el CICU de la caiguda d'un ciclista a la N-340 en terme municipal d'Oriola (Alacant). Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic,l'equip sanitari ha assistit a un home de 56 anys per fractura de clavícula. Posteriorment, el ciclista ha estat traslladat a l'Hospital Vega Baixa d'Oriola.Un altre dels accidents ha tingut lloc a Vila-real (Castelló), a les 9.10 hores, on una bicicleta ha xocat contra un cotxe aparcat al carrer Pla de l'Arc. Fins al lloc s'ha mobilitzat un Suport Vital Bàsic (SVB), que ha atès un home de 43 anys per policontusions. Posteriorment, ha estat traslladat a l'Hospital Universitari La Plana de Vila-real.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor