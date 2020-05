El govern de Colau cancel·la el concert als balcons després de les crítiques

El projecte ‘Barcelona, ens en sortirem’ no es farà. Des de la tristesa per la cancel·lació d'un projecte que s'havia engegat amb la millor de les intencions, voldria fer algunes reflexions al respecte:https://t.co/F5rLx8yOCm pic.twitter.com/gqkbMi9Z9O — Ada Colau (@AdaColau) May 2, 2020

Jo també em dono de baixa del concert “Barcelona, ens en sortirem” del dia 9 de maig. — Sílvia Pérez Cruz (@Sperezcruz) May 2, 2020

Sobre el concert -personalista i frívol- als terrats, anunciat amb pompa per l’Ajuntament:



1. Menysté la cultura de base i als creadors.

2. Confón espectacle i cultura.

3. Empobreix la institució.

4. És inoportú-oportunista.

5. Demanarem explicacions del procés de contractació. pic.twitter.com/adY1l5Fh01 — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) May 2, 2020

Finalment no hi haurà concert als balcons a Barcelona. L'Ajuntament ha decidit suspendre la iniciativa "Barcelona, ens en sortirem", després de la polèmica oberta pel cost de l'esdeveniment i el degoteig de baixes de cantants i grups que havien de participar-hi.L'anunci de cancel·lació l'ha fet l'alcaldessa, Ada Colau, als eu compte de Twitter. "He pres la decisió després de constatar el malestar que ha generat la proposta a una part del sector cultural", afirma l'alcaldessa en un comunicat."'M'entristeix profundament que un projecte que incorporava artistes d'estils diversos no hagi estat possible", diu l'alcaldessa al text que ha compartit a les xarxes. L'alcaldessa assegura que l'Ajuntament assumeix els seus "errors", encara que s'hagin fet "amb la millor de les intencions".Colau també ha aprofitat per recordar que l'Ajuntament ha destinat 2 milions d'euros a reorientar grans festivals culturals a Barcelona i que anualment el consistori destina el 5% del pressupost a la cultura.Tot i admetre "errors", Colau insisteix que "tenia tot el sentit" tirar endavant el concert als balcons. L'alcaldessa també parla d'"oportunisme polític" i assegura que s'ha viscut una polèmica basada en la "política de linxament, l'insult i la polarització".Prèviament, Colau havia justificat l'alt cost del concert als balcons "Barcelona, ens en sortirem" -200.000 euros- per la "capacitat tècnica i audiovisual molt potent" que requereix. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, Colau havia destacat que aquest concert no substituïa "les polítiques culturals de Barcelona".D'altra banda, Colau s'havia mostrat "disposada" a parlar amb tots els artistes que s'han retirat del concert perquè participin en el projecte i ha demanat "disculpes" per "si hi ha hagut algun error de comunicació amb aquest acte tot recordant que finalment les productores El Terrat i Mediapro seran les que assumiran el cost La rectificació arribava després que vuit artistes i bandes convidades hagin declinat participar-hi. Sílvia Pérez Cruz s'ha afegit a les baixes ja anunciades de Txarango, Sopa de Cabra, Clara Peya, Els Catarres, Stay Homas, Lildami i Suu."Estic trista perquè s'hagi creat aquesta polèmica per una iniciativa que és un homenatge a tota la ciutadania", explicava l'alcaldessa tot subratllant que no és "un concert en un terrat, sinó en diversos emplaçaments i amb una complexitat tècnica important". Segons l'alcaldessa, "la cultura és un bé essencial de primera necessitat" i per aquesta raó el consistori "destinarà recursos al teixit cultural local".El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha sortit al pas de la polèmica qualificant la iniciativa de "personalista i frívola" i acusant el govern municipal de "menystenir" la cultura de base i els creadors.Maragall també creu que el concert previst per al 9 de maig "confon espectacle i cultura" i "empobreix" la institució.Maragall també ha avançat que els republicans demanaran explicacions sobre el procés de contractació d'El Terrat i Mediapro, mentre que Junts per Catalunya ja ha registrat una pregunta per escrit a l'executiu local exigint conèixer la quantitat de diners que el consistori s'havia compromès a pagar inicialment. "Tot i la rectificació de l’alcaldessa, i l’anunci del Govern que ja no destinarà cap euro públic al concert, mantenim que volem conèixer tots els detalls de l’expedient que s’havia obert", assegura Elsa Artadi.

