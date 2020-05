USOC demanda Salut i CatSalut per la manca d'EPI i test a els residències

El sindicat USOC ha presentat una demanda davant la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per denunciar la manca d'EPI i tests per al personal de les residències. Segons ha informat el sindicat en un comunicat, la demanda pretén que la justícia apliqui mesures cautelaríssimes en 24 hores per protegir al personal d'aquests centres.USOC afirma que el material mínim imprescindible són bates impermeables, màscares FFP2-FFP3, ulleres de protecció, guants i tests. "L'obligació de les administracions, tant a les residències públiques com privades, és garantir la provisió dels EPI i tests, que actualment no estan arribant a totes les residències", afirma el sindicat.L'organització ha recordat "l'extraordinària afectació" que hi ha entre els residents dels centres, i "l'alta letalitat sobre les persones d'edat avançada", que fan necessari "protegir la salut i seguretat dels treballadors".USOC explica que la direcció dels centres argumenta que molts centres no tenen materials de protecció perquè "les administracions responsables no les proveeix".

