Asens acusa Torra d'«instrumentalitzar els morts com PP i Vox»

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, d'"instrumentalitzar els morts com a PP i Vox", i polititzar aquest dolor per avançar en els seus objectius polítics. En aquest sentit, ha avisat que aquesta estratègia és perillosa."En les situacions de crisis com les que estem vivint sempre hi ha qui vol canalitzar el dolor aliè i el malestar a altres lluites a les de la mateixa superació de la crisi", ha lamentat en una entrevista a Europa Press el dirigent d'Unides Podem. També ho relatava així en una entrevista a NacióDigital fa pocs dies Asens s'ha mostrat molt crític amb la gestió que està realitzant el Govern que presideix Torra de la crisi sanitària, i ha avisat que quan planteja "que Espanya és sinònim d'atur i mort, i Catalunya, de futur i de vida", està fent una cosa molt perillosa, en connectar un malestar territorial que té, al seu judici, unes bases objectives, amb un malestar per una pandèmia."Agitar ara aquest debat el que fa és generar molts anticossos en una part de la ciutadania i això no serveix per ampliar les bases pròpies del moviment sobiranista, crec que és un tir al peu del mateix moviment sobiranista", ha avisat.Així, ha aprofundit que és un flac favor a la mateixa lluita del moviment sobiranista, perquè "reforça la percepció que té alguna gent o la resta de l'Estat que hi ha elements d'aquest moviment que són clarament insolidaris". De fet, ha assenyalat que "hi ha veus d'aquest moviment que han estat molt crítics amb aquesta instrumentalització del dolor i la mort aliena".En aquest sentit, ha comparat l'estratègia adoptada per Torra i el seu equip amb la qual estan tenint els països del nord d'Europa com Holanda o Alemanya, de tancar-se en el seu egoisme: "Creuen que fent tallafocs nacionals podran impedir l'expansió de la crisi i de la pandèmia", ha qüestionat."Crec que hi ha certs relats de l'independentisme a Catalunya que estan connectant amb aquests relats que també estan fent les dretes d'aquests països del nord", ha assenyalat Asens, qui també ha comparat aquest comportament amb el qual tenen, al seu judici, el PP i Vox, d'instrumentalitzar als morts: "No es pot polititzar aquest dolor aliè per aconseguir avançar en els teus objectius polítics", ha emfatitzat.El parlamentari català ha afirmat que ara, en plena crisi sanitària, no és moment encara que les diferents administracions, inclosa la de la Generalitat, rendeixin comptes per la seva gestió. No obstant això, sí que ha avançat que quan arribi aquest moment, el Govern haurà d'explicar les contradiccions en les quals està incorrent, "que criden l'atenció"."Un dels problemes és que quan se sobreactua tant com fa Torra o fa el PP, i es polemitza amb cada decisió que es pren, es converteix en un camp de batalla, i això genera desassossec en la ciutadania", ha criticat."De vegades sembla que estiguem en campanya. S'ha vist a Catalunya, quan la Generalitat presenta plans com si tingués les competències per poder-los aplicar. Això és enviar un missatge contradictori a la ciutadania", ha remarcat.Encara que Asens ha afirmat que s'agraeixen les propostes, ha lamentat que el problema és quan aquestes es converteixen en una batalla constant, amb un intent constant de la Generalitat de contraprogramar al Govern central, "per afermar aquesta idea que una Catalunya independent ho faria millor".Així, ha afirmat que la gent no es mereix aquests missatges contradictoris i aquesta sobreexposició mediàtica, i ha alertat que això augmenta la desconfiança en política i és baixa política: "Ara és un moment de fer política d'altura de debò", ha reclamat."Quan arribi el moment haurem d'analitzar les contradiccions en l'administració que demanava confinament absolut mentre era incapaç de suspendre les obres públiques, a diferència dels ajuntaments, com el de Barcelona. O una administració que tota l'estona està dient que el Govern de l'Estat arriba tard, i quan aquí s'havien produït els primers contagis i morts encara parlaven que era una grip, que no feia falta portar mascaretes, o tancar escoles", ha assegurat."O d'un govern que proposa que hi hagi una renda bàsica universal, però que hi hagi exempció d'impostos, que està demanant fer de Corbyn i Tatcher al mateix temps. És propi d'un govern que no ha d'assumir les responsabilitats de la gestió de la pandèmia", ha afegit.D'altra banda, preguntat sobre quan creu que serà convenient reprendre el diàleg entre el Govern central i la Generalitat sobre la qüestió territorial, Asens ha afirmat que és evident que ara no es pot "abordar aquesta qüestió", però que quan se surti de la fase de desescalada i es comenci a reactivar l'economia, caldrà tornar a asseure's."S'equivoca qui pensa que la qüestió territorial no tornarà a aparèixer. Espanya arriba a aquesta crisi amb molts problemes per resoldre, també de caràcter territorial, no només de Catalunya sinó d'altres territoris", ha assegurat, per insistir, no obstant això, en què serà un debat que caldrà abordar més endavant, perquè ara toca aparcar les discrepàncies.Això sí, ha assenyalat que la superació de la crisi econòmica del coronavirus tindrà una derivada territorial i que, per tant, "hi haurà més raons que mai" per incorporar-ho a aquesta taula de diàleg.

