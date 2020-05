El govern espanyol ordena investigar les aglomeracions en la clausura de l'hospital d'Ifema a Madrid

La delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid ha ordenat als cossos de seguretat de l'Estat que obrin una investigació al voltant de l'acte de clausura de l'hospital d'Ifema, que aquest divendres va acomiadar als seus últims pacients afectats per la Covid-19.Durant l'acte es van observar diverses aglomeracions sense tenir en compte la distància de seguretat entre persones. De fet, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha demanat disculpes aquest dissabte després d'haver observat conductes "no exemplars".En la mateixa línia s'ha expressat la vicealcaldessa de la ciutat, Begoña Villacís, que ha parlat d'"errors" i que "no es van respectar les distàncies de seguretat".A través d'un comunicat, la delegació del govern espanyol a la Comunitat de Madrid ha explicat que determinarà si es van vulnerar les normes bàsiques que apareixen en el reial decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma.

