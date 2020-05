El govern espanyol insta a complir les mesures de seguretat en el primer dia de desconfinament

Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries del govern espanyol, ha insistit aquest dissabte que és "importantíssim" mantenir les mesures de seguretat en el primer dia de desconfinament. Poques hores després que la ciutadania hagi pogut tornar al carrer -per franges horàries-, Simón ha insistit que no es poden relaxar les prevencions, i ha indicat que també és rellevant tornar a tenir activitat social sense saltar-se-les. Pel que fa a la tendència de víctimes, ha assenyalat que hi ha "molts indicadors" que apunten a una tendència descendent."Estem aconseguit l'impacte que esperàvem", ha ressaltat Simón, que ha tingut un atac de tos durant la compareixença. Aquesta vegada, però, no tenia a veure amb cap motiu mèdic: havia menjat una ametlla abans d'iniciar la roda de premsa. Això l'ha fet tossir i beure aigua mentre explicava la situació amb un somriure. Els diagnòstics estan creixent perquè ara es poden fer més tests. En aquest sentit, hi havia "sobrepressió" tant al sistema sanitari com als laboratoris, encarregats d'elaborar les proves de detecció.Simón ha apuntat que això "complica" la lectura de les dades, que en alguns casos no s'adiuen amb la informació que s'ha anat donant de la pandèmia. "Cal anar marxa enrere per veure els diagnòstics", ha indicat el responsable tècnic de la Moncloa, que s'ha reunit abans de la compareixença amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que li agafarà el relleu a primera hora de la tarda. "Hem d'entendre la necessitat de tenir les dades precises", ha ressaltat Simón.Les morts a Espanya per coronavirus, tot i el ritme descendents dels últims dies, ja superen les 25.000. En les darreres 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat que s'han fet públiques aquest dissabte, s'han registrat 276 morts més, xifra una mica més baixa que ahir, quan es van notificar 281 traspassos. Aquestes xifres han fet que a l'Estat ja s'hagin produït fins a 25.1000 víctimes des que va arrencar la pandèmia.Pel que fa al nombre d'altes, després del record dels darrers dies la xifra ja es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 2.572 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones curades a 117.248 des que va arrencar la crisi. 556 persones han hagut de ser hospitalitzades i 49 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores, una xifra sensiblement més baixa que la de divendres.Pel que fa al nombre de nous positius confirmats per test PCR s'han registrat 1.366 nous casos, xifra que eleva el total a 216.582. Aquestes dades arriben el primer dia de desconfinament gradual, durant el qual ja s'ha registrat una notable sortida al carrer de ciutadans que portaven confinats des de feina pràcticament set setmanes.

