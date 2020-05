L'assaig clínic de Mitjà i Clotet aconsegueix els 3.000 voluntaris necessaris per ser vàlid

L'assaig clínic per aconseguir un tractament contra el coronavirus liderat pels doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà ha aconseguit els 3.000 participants necessaris perquè els resultats tinguin validesa científica.La investigació estudia si un fàrmac com la hidroxicloroquina pot ajudar a reduir els contagis de coronavirus a partir d'un cas positiu, segons la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS). Inicialment, es va preveure que els resultats sobre una primera mostra de 600 participants permetrien una validació inicial de la hipòtesi, però els investigadors han preferit augmentar la mostra a 3.000 abans de fer públiques les conclusions i així llançar "un missatge plenament contrastat".Més enllà dels voluntaris, 80.000 persones i entitats ja han aportat més de 2,1 milions d'euros a l'estudi, a través de la campanya de captació de fons #JoEmCorono, que va iniciar-se el passat 18 de març.L'estudi s'implementa en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat, l'Institut Català de la Salut, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i l'Hospital Germans Trias i Pujol. Està aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament, i compta també amb l'aval de l'Organització Mundial de la Salut.

