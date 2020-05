Puigdemont carrega contra la «pèssima» gestió de Colau pel concert als balcons

1/5 Algunes reflexions sobre el concert frustrat de Barcelona. El mal més gran que ha provocat el govern de la ciutat és a la cultura. Hi ha un populisme, estès també a certa esquerra, que considera que la cultura ha de tendir a ser gratis, perquè pensen que així és accessible. — Carles Puigdemont (@KRLS) May 2, 2020

3/5 Però l'accessibilitat a la cultura no depèn, principalment, del cost dels seus creadors i professionals. Depèn d'un munt de factors, el darrer dels quals és el cost (que també hi influeix). La remuneració digna de creadors i professionals és precisament la clau. — Carles Puigdemont (@KRLS) May 2, 2020

5/5 Caldrà recuperar el terreny que tristament s'ha reculat per culpa de l'oportunisme. I sí, ens caldran concerts... però no pas com a regal embolcallat en cel·lofana, sinó perquè sense cultura no podem superar els efectes de les crisis que tenim a sobre. S'entén la diferència? — Carles Puigdemont (@KRLS) May 2, 2020

Carles Puigdemont ha carregat contra la "pèssima" gestió d'Ada Colau pel concert "frustrat" als balcons "Barcelona, ens en sortirem". En una piulada a Twitter, l'eurodiputat de JxCat ha criticat que la iniciativa - amb un cost de 200.000 euros que assumiran les productores El Terrat i Mediapro, i una desena de cantants desapuntats - ha fet aflorar "el pitjor debat: el del valor monetari de la cultura"."És fàcil oposar-se a una despesa cultural quan hi ha sectors de la societat que no tenen cobertes les necessitats bàsiques, però l'accessibilitat a la cultura no depèn, principalment, del cost dels seus creadors i professionals, sinó d'altres factors", ha dit Puigdemont.En aquest sentit, ha remarcat que "la remuneració digna de creadors i professionals és la clau". "Una societat que tracta amb respecte creadors i professionals educa més en el valor de la cultura que no una que n'abarateix els costos" ha afegit l'expresident, remarcant que "caldran concerts, però no com a regal embolcallat en cel·lofana, sinó perquè sense cultura no podem superar la crisi que tenim a sobre".

