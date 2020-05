Badalona oficialitza la renúncia de Pastor mentre continua la pugna per rellevar-lo

Álex Pastor ha deixat de ser oficialment alcalde de Badalona. En un ple extraordinari celebrat aquest dissabte l'Ajuntament ha formalitzat la seva dimissió, presentada el 22 d'abril després de ser enxampat conduint begut i haver intentat agredir els agents que el van detenir.La renúncia s'ha comunicat en un ple telemàtic –el primer de la història de la ciutat– que no ha comptat ja amb la participació de Pastor ni amb les intervencions dels grups municipals.Ara hi ha temps fins al 12 de maig per escollir un nou alcalde , un càrrec al qual opten Xavier García Albiol (PP), Dolors Sabater (Guanyem) i Rubén Guijarro (PSC). Per ara les formacions d'esquerres no han arribat a cap acord i si no en tanquen un abans de 10 dies, Albiol recuperarà l'alcaldia com a representant de la llista més votada en les últimes eleccions municipals.Sabater i Guijarro necessitarien 14 vots del ple per accedir a l'alcaldia. Per ara Sabater en té garantits vuit -sumant els de Guanyem, ERC i Junts per Catalunya- mentre que el PSC només té assegurats els vots dels seus sis regidors. Per ara els comuns, amb dos representants al pla i companys de govern dels socialistes, han evitat posicionar-se entre Sabater i Guijarro . Avui, Llauradó ha insistit en la "vigència" del projecte de govern compartit amb el PSC i ha demanat que sigui "enriquit" per altres forces polítiques.L'escenari aboca Badalona a una repetició de les negociacions posteriors a les municipals del 2019. Aleshores, la coalició de Guanyem i ERC -ara separats- va investir Pastor per evitar un govern d'Albiol, després que el PSC no cedís en la seva exigència de mantenir l'alcaldia."Les coses a Badalona són imprevisibles i fins cinc minuts abans del ple pot passar qualsevol cosa", ha assegurat Albiol. El candidat del PSC, Rubén Guijarro, insisteix en la necessitat que siguin els socialistes qui continuïn liderant el govern municipal. "Creiem que el projecte que tenim per a la ciutat està del tot vigent", ha afirmat, alhora que ha tancat la porta a acceptar la líder dels comuns i companya de govern. Aïda Llauradó, com a candidata de consens. "No té el lideratge que la ciutat necessita", ha etzibat.Sabater es manté forta en la seva postura i descarta donar suport a un alcalde socialista en la nova investidura que es planteja per d'aquí a deu dies: "El PSC ha de decidir si posa el govern en mans del PP o en mans d'una força de progrés, ha dit Sabater.

