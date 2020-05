Colau justifica els 200.000 euros del concert als balcons: «Té una complexitat tècnica important»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha justificat l'alt cost del concert als balcons "Barcelona, ens en sortirem" -200.000 euros- per la "capacitat tècnica i audiovisual molt potent" que requereix. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, Colau ha destacat que aquest concert no substituïa "les polítiques culturals de Barcelona".D'altra banda, Colau s'ha mostrat "disposada" a parlar amb tots els artistes que s'han retirat del concert perquè participin en el projecte i ha demanat "disculpes" per "si hi ha hagut algun error de comunicació amb aquest acte tot recordant que finalment les productores El Terrat i Mediapro seran les que assumiran el cost "Estic trista perquè s'hagi creat aquesta polèmica per una iniciativa que és un homenatge a tota la ciutadania", ha explicat tot subratllant que no és "un concert en un terrat, sinó en diversos emplaçaments i amb una complexitat tècnica important".Segons l'alcaldessa, "la cultura és un bé essencial de primera necessitat" i per aquesta raó el consistori "destinarà recursos al teixit cultural local".En ser preguntada per la política de l'Ajuntament davant el primer dia en què es permet sortir al carrer a fer esport després de setmanes de confinament pel coronavirus, l'alcaldessa ha dit que confien en la ciutadania i la seva responsabilitat. "La gent té moltes ganes de sortir al carrer, però també està molt mentalitzada del que està en joc", ha reflexionat en veu alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor