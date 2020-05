El Govern dona per fet que l'Estat rectificarà el desconfinament per províncies

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat convençut que la proposta del govern espanyol de desconfinament per províncies "caurà pel seu propi pes". "Ni Sánchez ni els propis presidents socialistes de les comunitats autònomes estan defensant ja aquesta proposta , que servia per entendre l'estat espanyol de fa dos segles però no la Catalunya de l'any 2020", ha assegurat Buch aquest dissabte a El Suplement de Catalunya Ràdio "Estic segur que l'estat espanyol una vegada més rectificarà", ha valorat el conseller d'Interior, que no ha descartat que Mossos d'Esquadra, Bombers i Protecció Civil acabin també cobrant una compensació per la seva feina en la lluita contra el coronavirus. "Lluitarem perquè cap col·lectiu se senti exclòs", ha afirmat Buch.

