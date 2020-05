Les universitats públiques catalanes calculen un forat econòmic de 75,4 milions pel coronavirus

L' Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) estima que l'impacte econòmic que tindrà la crisi del coronavirus en els centres és de 75,4 milions d'euros. L'afectació ve donada per la disminució d'ingressos per la reducció de matrícules prevista pel proper curs, la pèrdua de contractes i serveis que proveïen les universitats i l'anul·lació de cursos i congressos, entre altres. A banda, han tingut un augment de despeses, com ara material informàtic i adaptació dels entorns virtuals per poder seguir amb els cursos. Així ho assegura la presidenta de l'ACUP, María José Figueras, en una entrevista a l'ACN, en la qual demana a la Generalitat que no s'apliquin recàrrecs en les matrícules de les assignatures suspeses aquest curs.Figueras explica que de cara al curs vinent les vuit universitats públiques esperen una reducció d'alumnes, ja que la mobilitat internacional no està garantida i "el 50% dels estudiants de doctorat són estrangers". En el cas dels màsters, el percentatge és al voltant d'un 40% i en els estudis de grau se situa entorn al 30%, detalla.Per això, les institucions temen pels pressupostos. Figueras detalla que els salaris del personal suposen uns 74 MEUR, mentre que la subvenció que reben de la Generalitat és de 66 MEUR. La diferència es compensava majoritàriament pels ingressos de les matrícules, però amb un escenari de menys estudiants, els comptes trontollen. "Ho hem fet arribar a la Generalitat perquè en siguin conscients", apunta. Un altre aspecte important per Figueras són les inversions, especialment per reparar instal·lacions, arranjar aules o renovar equipament per als laboratoris. "La nostra necessitat és de 55,9 milions d'euros, però l'aprovat pel Govern és de 9,7", lamenta. De tota manera, afirma que és conscient de la situació actual i els dona per bons.La presidenta de l'ACUP reclama al Govern que pensi en les universitats. "Som un element clau. Hem estat al peu del canó durant la crisi amb recerca, recolzant els alumnes que voluntàriament han anat als hospitals, imprimint material amb impressores 3D... espero que tot això se'ns reconegui", demana. I reivindica: "Igual que s'ha vist que la sanitat no pot funcionar a base de mínims, la universitat, tampoc".Davant un escenari de crisi econòmica i social, Figueras demana "posar totes les mesures perquè cap estudiant hagi d'abandonar la universitat". Entre les propostes que posa damunt la taula hi ha una moratòria per als recàrrecs que s'apliquen a l'hora de matricular-se d'assignatures que s'han suspès el curs anterior. També aposta per "flexibilitzar" la normativa que imposen els centres als alumnes de primer de grau per la qual han de superar un mínim de crèdits per no ser expulsats, i per incrementar les beques. Aquestes iniciatives també van encaminades a no perjudicar més un alumnat que ha d'acabar el curs a distància i amb dificultats afegides a causa de la pandèmia.Amb tot, la presidenta de l'ACUP també espera que el Govern aprovi el nou decret de preus, que fixi una rebaixa del 30% de l'import dels crèdits. "La reducció de taxes ara és necessària per tothom", insisteix. La mesura, a més, no tindria impacte en el compte d'ingressos de les institucions, ja que hi hauria pressupostada una "compensació".Un altre front obert que tenen les universitats públiques són les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), previstes pel 7, 8 i 9 de juliol. Les mesures de distància social per evitar contagis poden comprometre les previsions d'espai a les aules, que podrien quedar petites. "Pot ser que haguem de tornar a avaluar els espais dels campus, però ens adaptarem. Hi ha alternatives", manifesta Figueras.Sobre els comentaris de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en els quals deixava la porta oberta a fer la selectivitat al setembre, la també rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) afirma que s'adaptaran a tots els escenaris que calguin: "No tenim una bola de vidre. Tot el que fem ara són hipòtesis i ho tenim tot obert".A més, també és possible que l'exigència de distanciament social pugui condicionar l'inici del curs 2020-2021. Figueras referma que faran "el que marqui la norma". "Si hem de col·locar estudiants cada metre o cada dos metres, ho farem", assenyala.

