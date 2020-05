Practicar esport a l'aire lliure ja és una realitat. Després de dies de debat, s'ha decidit fixar franges horàries per col·lectius i activitats, com l'esportiva . Es podrà fer a primera hora del matí o a última del vespre i sempre de manera individual. Entre altres mesures es demana a la població fer-ho de manera moderada per evitar lesions i sempre mantenint les distàncies de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor