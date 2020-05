Catalunya suma 485 altes en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat aquest divendres 485 noves altres hospitalàries, que eleven la xifra de persones que han superat la malaltia a 31.236 des de l'inici de la crisi. La mala notícia, però, continuen sent les morts. Malgrat que es manté la tendència a la baixa, avui encara s'han de comptabilitzar 90 víctimes mortals per la Covid-19. És la xifra més baixa des que es va canviar la manera de comptar i la dada més baixa des del 14 d'abril. En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.401 víctimes mortals per la Covid-19.



Pel que fa al nombre de casos confirmats, hi ha hagut un increment de 1.956 en 24 hores, que eleven la xifra total a 57.093. D'altra banda, hi ha un total de 130.346 casos possibles d'infecció de coronavirus. Des de l'últim dia hi ha 18 nous casos creus. Pel que fa a les residències, un total d'11.453 persones han estat diagnosticades com a positives, mentre que 26.721 són casos sospitosos de tenir la malaltia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor