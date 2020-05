Torna a caure la xifra de morts per coronavirus a Catalunya: 90 en 24 hores

Catalunya segueix mantenint la tendència a la baixa en la xifra de morts diària per coronavirus. Salut ha informat que aquest divendres s'han comptabilitzat 90 noves defuncions per la malaltia, la xifra més baixa des del nou recompte, deu menys que ahir. El 16 d'abril Salut va canviar el mètode de recompte i va incloure-hi els morts fora dels hospitals, a partir de les dades de les funeràries, cosa que va incrementar les xifres de defuncions. En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.401 víctimes mortals per la Covid-19.



Les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 3.022 han mort en una residència, 129 a un centre sociosanitari i 579 al domicili. 5.987 persones han mort a l'hospital des que va esclatar la crisi.

Pel que fa al nombre de casos confirmats, hi ha hagut un increment de 1.956 en 24 hores, que eleven la xifra total a 57.093. Això suposa un increment significatiu, tenint en compte que dijous els nous positius eren 813. D'altra banda, hi ha un total de 130.346 casos possibles d'infecció de coronavirus. En les últimes hores hi ha 18 nous casos greus. Pel que fa a les residències, un total d'11.453 persones han estat diagnosticades com a positives, mentre que 26.721 són casos sospitosos de tenir la malaltia.La bona notícia la trobem en les dades d'altes. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 31.236 altes hospitalàries, això són 485 en les últimes hores.

