Txarango rebutja participar al concert des dels balcons impulsat per Colau

sostenibles per un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruina. Així doncs finalment no participarem al concert i aprofitem per enviar molta energia a tothom. — Txarango (@txarango) May 1, 2020

Disculpes i gràcies a les companyes que des de la millor de les intencions empenyen aquesta iniciativa per haver comptat amb nosaltres. ❤️✨ També volem deixar clar que el cost de la nostra actuació era de 1.500 euros. — Txarango (@txarango) May 1, 2020

Creiem que el cost és desproporcionat, en el context d'aquesta crisi que està afectant de forma dràmàtica a gran part de la societat, també al món de la cultura, i de la música. — Sopa de Cabra (@sopadecabra) May 1, 2020

Per tant, Els Catarres NO participarem en aquest festival tal com s'havia comunicat.



Demanem disculpes de tot cor a totes les persones amb les quals hem estat en contacte i que han estat treballant en aquest projecte amb les millors de les intencions. — Els Catarres (@elscatarres) May 1, 2020

Barcelona prepara per al proper 9 de maig un concert col·lectiu inèdit des dels terrats i balcons de la ciutat a càrrec de diverses cares conegudes, com Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Lildami, Manolo Garcia, Amaya, Clara Peya i Roba Estesa. Diversos noms, però, ha caigut del cartell. I és que Txarango ha anunciat aquest vespre que rebutja participar-hi per l'elevat cost de l'acció, uns 200.000 euros. "Sentim que el cost de l'acció és molt elevat i que aquests diners es podrien destinar a acompanyar iniciatives més regeneratives i sostenibles per un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruïna", ha dit el grup.Qui també s'ha esborrat, pel mateix motiu, és el grup Sopa de Cabra, com ha anunciat a través de Twitter. Els Catarres tampoc hi participaran.Per la seva banda, el líder d'Els Pets, Lluís Gavaldà, ha explicat que va declinar participar-hi perquè en la proposta se li va deixar clar que no escatimarien en pressupost mentre renunciaven a pagar als artistes.Amb producció d'El Terrat, la iniciativa sorgeix "col·lectivament" i l'impulsa l'Ajuntament de Barcelona per oferir un "regal col·lectiu" a la resistència de la ciutadania durant la pandèmia i com a reconeixement al sector cultural, molt perjudicat per la crisi, ha indicat l'alcaldessa, Ada Colau. El concert durarà unes dues hores, amb actuacions enregistrades prèviament des dels terrats i acabarà a les vuit del vespre per "fondre's" amb l'aplaudiment ciutadà diari.El llistat d'artistes que participaran al concert de forma desinteressada arriba als 25 noms i s'hauria allargat més si els responsables del concert no hi haguessin posat un límit, explicava aquest dijous Andreu Buenafuente, organitzador de l'espectacle i que el 'presentarà' juntament amb Clara Segura (cadascú des del seu respectiu terrat).Així, hi haurà actuacions -si no hi ha nous canvis d'última hora- de Joan Manuel Serrat, Stay Homas, Sílvia Pérez Cruz, Manolo García, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Antonio Orozco, Amaya , Els Catarres, Suu, Roba Estesa, Sidonie, El Niño de la Hipoteca, Dorian, Joan Dausà, Clara Peya, Lildami i Koers, amb dues més de Coque Malla i Leiva, enregistrades des de terrats de Madrid.

