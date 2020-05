Diversos grups s'esborren del concert als balcons impulsat per Colau

sostenibles per un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruina. Així doncs finalment no participarem al concert i aprofitem per enviar molta energia a tothom. — Txarango (@txarango) May 1, 2020

Disculpes i gràcies a les companyes que des de la millor de les intencions empenyen aquesta iniciativa per haver comptat amb nosaltres. ❤️✨ També volem deixar clar que el cost de la nostra actuació era de 1.500 euros. — Txarango (@txarango) May 1, 2020

Creiem que el cost és desproporcionat, en el context d'aquesta crisi que està afectant de forma dràmàtica a gran part de la societat, també al món de la cultura, i de la música. — Sopa de Cabra (@sopadecabra) May 1, 2020

Per tant, Els Catarres NO participarem en aquest festival tal com s'havia comunicat.



Demanem disculpes de tot cor a totes les persones amb les quals hem estat en contacte i que han estat treballant en aquest projecte amb les millors de les intencions. — Els Catarres (@elscatarres) May 1, 2020

Barcelona prepara per al proper 9 de maig un concert col·lectiu inèdit des dels terrats i balcons de la ciutat a càrrec de diverses cares conegudes, com Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Manolo Garcia, Amaya, Clara Peya i Roba Estesa. Diversos noms, però, ha caigut del cartell. I és que Txarango ha anunciat aquest vespre que rebutja participar-hi per l'elevat cost de l'acció, uns 200.000 euros. "Sentim que el cost de l'acció és molt elevat i que aquests diners es podrien destinar a acompanyar iniciatives més regeneratives i sostenibles per un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruïna", ha dit el grup.Qui també s'ha esborrat, pel mateix motiu, és el grup Sopa de Cabra, com ha anunciat a través de Twitter. Els Catarres tampoc hi participaran, Lildami i Suu tampoc hi participaran.Per la seva banda, el líder d'Els Pets, Lluís Gavaldà, ha explicat que va declinar participar-hi perquè en la proposta se li va deixar clar que no escatimarien en pressupost mentre renunciaven a pagar als artistes.Amb producció d'El Terrat, la iniciativa sorgeix "col·lectivament" i l'impulsa l'Ajuntament de Barcelona per oferir un "regal col·lectiu" a la resistència de la ciutadania durant la pandèmia i com a reconeixement al sector cultural, molt perjudicat per la crisi, ha indicat l'alcaldessa, Ada Colau. El concert durarà unes dues hores, amb actuacions enregistrades prèviament des dels terrats i acabarà a les vuit del vespre per "fondre's" amb l'aplaudiment ciutadà diari.El llistat d'artistes que participaran al concert de forma desinteressada arriba als 25 noms i s'hauria allargat més si els responsables del concert no hi haguessin posat un límit, explicava aquest dijous Andreu Buenafuente, organitzador de l'espectacle i que el 'presentarà' juntament amb Clara Segura (cadascú des del seu respectiu terrat).Així, hi haurà actuacions -si no hi ha nous canvis d'última hora- de Joan Manuel Serrat, Stay Homas, Sílvia Pérez Cruz, Manolo García, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Antonio Orozco, Amaya, Roba Estesa, Sidonie, El Niño de la Hipoteca, Dorian, Joan Dausà, Clara Peya i Koers, amb dues més de Coque Malla i Leiva, enregistrades des de terrats de Madrid.

