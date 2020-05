Investiguen l'acte de clausura de l'hospital Ifema de Madrid per vulnerar l'estat d'alarma

IFEMA. A 2 metros de ti. pic.twitter.com/5v1UCB6PmU — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) May 1, 2020

La delegació del govern espanyol a Madrid ha obert una investigació per possible vulneració de l'estat d'alarma -concretament de les mesures de distanciament social- en l'acte d'avui de l'hospital Ifema, que tanca després d'haver superat el pic de màxima pressió de la crisi del coroanvirus.En les imatges de l'acte, que s'han viralitzat per la xarxa, es pot veure aglomeracions de gent ballant i celebrant que finalment tanca aquest centre d'emergència, creat amb motiu de la pandèmia. El problema és que no respecten les mesures de distanciament social i alguns dels participants van sense guants i mascareta.Segons han denunciat diversos portaveu de l'oposició a l'Assemblea de Madrid, en l'acte, organitzat per la Comunitat de Madrid i televisat per Telemadrid, no es respecten les mesures de seguretat per impedir la propagació del virus, hi havia molta gent en poc espai i també hi va haver abraçades i encaixades de mans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor