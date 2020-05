Intolerable la actuación de estos policías. Estamos recabando toda la información posible de lo sucedido pero vaya por delante nuestro apoyo y solidaridad a esta mujer ante la violencia y la transfobia que ha sufrido.pic.twitter.com/WoFTuljSwe — D. G. Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (@LGTBIGob) May 1, 2020

Una parella d'agents de la policia local de Benidorm, al País Valencià estan sent investigats per una agressió transfòbica a una persona que circulava pel carrer. En les imatges es pot escoltar com es burlen d'ella i l'amenacen de denunciar-la si segueix al carrer. Des del ministeri d'Igualtat del govern espanyol han anunciat que estan reunint tota la informació sobre els fets ocorreguts. Per la seva banda, des de Compromís demanen col·laboració ciutadana per identificar els policies i presentar una denúncia a la Fiscalia per delicte d'odi.

