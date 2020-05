Torra i Aragonès compareixen aquest dissabte per avançar mesures de reconstrucció

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat un consell executiu extraordinari per aquest dissabte al migdia per aprovar el pla de xoc econòmic i social, i compareixerà a les tres de la tarda, juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès, per detallar algunes de les mesures de reconstrucció per superar la crisi del coronavirus. La reunió i la compareixença seran telemàtiques, tenint en compte la situació de pandèmia, i serà el primer cop des que va esclatar la crisi que Torra i Aragonès surten junts davant la premsa.El coronavirus ha obligat a ajornar l'anunci de la data d'eleccions, que Torra havia de comunicar un cop aprovats els pressupostos. La crisi, però, no ha tranquil·litzat les aigües entre els dos socis de Govern, que han continuat fent evident la seva poca confiança tant a l'executiu -Torra va retreure en públic la mala gestió de les residències del conseller de Treball, Chakir el Homrani- com al Parlament, amb les conxorxes del vicepresident primer, Josep Costa, amb Ciutadans per boicotejar Roger Torrent. Sigui com sigui, amb la compareixença de demà el Govern vol donar una imatge d'unitat davant de la ciutadania. Quan compareguin Torra i Aragonès ja es podrà fer balanç de les primeres hores de relaxació del confiament per franges horàries. Entre les 6 i les 10h, els adults que ho vulguin podran sortir a passejar o a fer esport, i de 10 a 12h ho podran fer les perosnes grans o dependents. De 12 a 19h, serà el torn dels nens. La setmana passada, quan els més petits ja van poder sortir de casa, Torra va haver de demanar responsabilitat davant d'algunes aglomeracions que es van produir.

