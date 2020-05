El Barça reparteix 50.000 mascaretes a hospitals i al Col·legi de Metges

El Barça Experience de Haikou i el Grup @missionhillscn s'uneixen a la Fundació Barça per donar 50.000 mascaretes d'ús mèdic a diversos hospitals i al @COMBarcelona 🔵🔴🙌🏼https://t.co/UMimbvi1qU pic.twitter.com/FkcFAwi7iC — Barça Foundation (from 🏠) (@FundacioFCB) May 1, 2020

El Barça ha repartit un total de 50.000 mascaretes quirúrgiques a diferents hospitals i també al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). El material sanitari ha arribat aquesta setmana a Catalunya, cedit per un dels seus socis de la Xina, Grup Mission Hills, i s'ha repartit aquest divendres.El president del COMB, Jaume Padrós, ha agraït els donatius a la fundació del Barça. "Si moltes coses han funcionat durant la pandèmia, és perquè la societat civil organitzada i no organitzada han tingut una capacitat de reacció extraordinària que ha permès que moltes mancances que hi havia en aquesta crisi hagin estat pal·liades amb aquestes iniciatives".La tramesa de mascaretes han estat adquirides amb els ingressos derivats de la venda d'entrades de tres mesos, així com un percentatge dels ingressos de la venda de les samarretes de les diferents equipacions del FC Barcelona a la seva botiga.Aquesta iniciativa s'emmarca en el grup de col·laboracions que estan portant a terme el Club i la Fundació Barça amb els seus socis i col·laboradors xinesos davant l'emergència sanitària causada pel coronavirus.

