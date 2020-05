Empreses i governs reben 50.000 missatges de protesta a proposta de la plataforma «Alcem-nos»

@LaIntersindical i @assemblea, entitats promotores de la Plataforma Alcem-nos, informem que no hem dut a terme la convocatòria de manifestació pel Primer de maig que s’ha fet per xarxes socials en nom nostre



Llegiu la nota https://t.co/DwTt0yfjnu pic.twitter.com/HmA1rqEiCw — Intersindical-CSC🎗🚩#JoEmQuedoACasa (@LaIntersindical) April 30, 2020

La plataforma Alcem-nos, que integra la Intersindical-CSCi l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), assegura que en aquest Primer de Maig s'han enviat 50.000 missatges reivindicatius a empreses que cotitzen a l'Ibex 35 i institucions per protestar contra la precarietat.En un comunicat, el sindicat valora "molt positivament" el seguiment de l'acció i també de les altres que han posat en marxa per celebrar el Dia Internacional del Treballador "atípic" perquè no s'ha pogut sortir al carrer. Segons diuen, centenars de persones han seguit la campanya de publicacions a les xarxes socials amb el lema 'República - Treball - Justícia social', que el sindicat proposava lligar "per lluitar contra la pandèmia, la crisi econòmica i la crisi laboral"."Des de la Intersindical-CSC valorem molt positivament un primer de maig on la noticia no se situa en quantes persones s'han manifestat sinó en la valoració que les treballadores i els treballadores estem disposats a encapçalar un nou model de societat, de sistema econòmic i de model sindical", asseguren.

