Moviments en la programació de Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio recupera en la vuitena setmana d'estat d'alarma l'hora sencera d'humor de l'APM?, en versió confinat, i l'antena de Catalunya Informació. L'antena de l'emissora informativa es reprèn en la seva integritat per "garantir el servei públic en aquesta fase de l'estat d'alarma i de la crisi sanitària", segons ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.La ràdio manté el teletreball per a la majoria de la redacció d'informatius, i fa quinze programes des del confinament. De fet, els únics realitzadors que presenten en directe des dels estudis de Diagonal 614 són Mònica Terribas, d'El matí de Catalunya Ràdio, Adam Martín, de l'Estat de Gràcia, i Xavier Solà, de La nit dels ignorants 3.0.Aquesta propera setmana també es recupera l'horari habitual del Catalunya nit, de nou a onze de la nit, i torna a l'antena el recuperat Kilian Sebrià, que s'ocuparà de la primera hora, mentre que Laura Rosel farà la segona.La setmana del 4 al 10 de maig Joel Díaz, Ernest Codina i Xavi Cazorla recuperen la programació per impulsar l'humor, malgrat la situació d'excepcionalitat.També es recupera, el cap de setmana, Geografia humana, de Maite Sadurní (la nit de dissabte, de 00.00 a 02.00 hores), per ajudar el sector musical del país; Els viatgers de la Gran Anaconda, de Toni Arbonès (dissabte a les 15.00), amb nous programes; i En guàrdia!, d'Enric Calpena (diumenge a les 15.00), amb nous episodis històrics.El 'Catalunya migdia cap de setmana' es redueix de dues a una hora (14.00 a 15.00, la seva franja habitual), amb Neus Bonet, ja que es recupera l'antena de Catalunya Informació en la seva integritat.

