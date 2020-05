Uns 60.000 andorrans es faran tests de coronavirus a partir de dilluns

Uns 60.000 andorrans passaran, des de dilluns i durant 10 dies, per algun dels 59 Stop Labs per sotmetre's a la prova per determinar si són portadors de Covid-19, si han passat la malaltia o si encara no han tingut contacte amb el coronavirus. Els Stop Labs se situaran en aparcaments, principalment, i estaran integrats per tres voluntaris i una taula on s'extraurà la mostra, s'analitzaran anticossos i es processaran els resultats. Un voluntari amb formació sanitària s'encarregarà d'obtenir la mostra, un segon voluntari la processarà i el tercer n'introduirà el resultat a la base de dades.Segons explica Marc Pons, director d'Actua Innovació (institució que fomenta la innovació al país i que aquest pugui funcionar com un laboratori), des d'aquest dijous fins a diumenge haurà passat la prova un miler de nuclis familiars: 2.500-3.000 persones. Així, del dijous al diumenge s'està activant l'operatiu amb voluntaris, i des de dilluns es farà el cribatge a la població en general.El cribatge a la població és "un repte de país molt gran", una operativa sense precedents a Andorra i que mobilitza més recursos i persones que unes eleccions. El director del departament de Protecció Civil d'Andorra, Cristian Pons, ha destacat que es fa pel be comú: "Tots de forma individual formem part d'aquest projecte".El cribatge massiu permetrà obtenir una "fotografia" de la situació epidemiològica d'Andorra i, en practicar un segon test, es veurà també com evoluciona. Aquestes dades permetran, a nivell de país, prendre decisions sobre la base de dades rigoroses, i a més serà "una contribució científica a nivell internacional", ja que l'estudi científic permetrà anar responent preguntes que ara no tenen resposta, com ara quin percentatge de població és asimptomàtica, si la gent que ha passat la malaltia ha generat anticossos o no (s'han trobat ja amb algun cas que n'ha generat pocs)...L'estudi parteix de la premissa que al voltant d'un 10% de la població està (o ha estat) afectada per la Covid-19, una dada que es reforça amb les proves realitzades ja al personal sanitari i als voluntaris que havien de participar en el projecte. Marc Pons ha assegurat que ja estava previst, per la qual cosa ja es va disposar una borsa de voluntaris en previsió de les baixes, fet pel qual "no està afectant excessivament l'operatiu". Segons el director d'Actua Innovació, un dels "primers objectius" de l'estudi científic era poder aïllar sanitaris i voluntaris que poguessin ser contagiosos sense saber-ho.Des de dijous fins a diumenge van passant els voluntaris i els seus familiars pels Stop Labs d'Escaldes-Engordany i d'Andorra la Vella; i pel de la seu central de Bombers passen els membres dels cossos especials i les seves famílies. Aquests serveixen de "prova pilot" per a la població en general, a més de treure pressió als Stop Labs establerts en cadascuna de les set parts en què es divideix el país; també serveix per revisar els procediments i veure "petits ajustos", explica el seu director de Protecció Civil.En aquest sentit, Cristian Pons ha explicat que ja està tot llest, el material ja està distribuït, hi ha dos coordinadors per a cada zona perquè puguin resoldre les incidències locals de manera immediata, i els voluntaris ja han rebut la formació necessària. Dissabte s'activarà un "centre de coordinació" que tindrà la missió de "resoldre al més aviat possible les incidències que puguin sorgir", i comptarà amb un representant de Protecció Civil, un de bombers, un altre del Ministeri de Salut, d'Actua Innovació i de la Creu Roja.Només falta obrir les portes de tots els Stop Labs el dilluns; la població anirà al que li indiqui cada ajuntament, a l'hora indicada i amb la família (nucli de convivents), en vehicle i amb la mascareta posada.Una vegada allà, un primer voluntari els identificarà i els donarà unes etiquetes que permetran després identificar les corresponents mostres; el sanitari punxarà en un dit per obtenir les gotes de sang necessàries per fer la prova d'anticossos. Un altre voluntari estarà pendent dels resultats i un tercer introduirà aquests resultats al sistema informàtic: "Hem replicat el protocol que se segueix en els laboratoris clínics", segons Marc Pons.El director d'Actua Innovació ha dit que una de les preocupacions de l'equip que lidera l'estudi científic era "buscar l'equilibri", no prioritzar la salut per sobre del dret a la intimitat i a la protecció de les dades personals. Marc Pons ha insistit que no es pot rastrejar una persona, sinó que les dades es tractaran sempre de manera agregada, i s'ha optat per fer-ho així malgrat que "ha complicat molt la logística".El director de Protecció Civil recorda que no s'acceptarà ningú que no s'hagi inscrit prèviament i tingui hora assignada, i ha demanat respectar les indicacions. Encara que ja estigui tot preparat i aquests dies es vagin reajustant serrells, hi haurà coses que s'hauran d'anar ajustant, per la qual cosa els responsables de l'operatiu recorden que són molts recursos a coordinar, humans i materials, i demanen paciència i comprensió a la població.Fa temps que des del Govern i institucions com Actua reforcen la idea que la grandària d'Andorra la fa ideal per ser un laboratori on provar innovacions tecnològiques. Aquí s'emmarca la idea d'Actua Innovació de realitzar aquest estudi científic, i el Ministeri de Salut, al costat del Servei Andorrà d'Assistència Sanitària, va recollir-ne el testimoni veient l'interès cientificotècnic que comporta."És el moment de creure'ns-ho", que Andorra pot ser un bon 'Living Lab', explica Marc Pons, que apunta que l'estudi, a banda de donar resposta al moment sanitari, pot servir per al desenvolupament futur d'una indústria de biotecnologia al país o a generar el denominat turisme de salut.

