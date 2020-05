L'OMS insisteix en l'origen animal de la Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha insistit aquest divendres en què "totes les proves disponibles" apunten a un origen animal com a font de la pandèmia global de coronavirus. Hores després que Trump tornés a posar en dubte les tesis oficials sobre el virus originat a Wuhan, matisant fins i tot la versió pública de la seva pròpia Intel·ligència, l'OMS ha reiterat que "totes les proves disponibles fins avui suggereixen que el virus té un origen animal natural i no ha estat manipulat ni fabricat".L'organització apunta que el salt del virus cap a humans no va tenir per què ser directament des d'una ratapinyada, ja que existeix un contacte "limitat" amb aquesta espècie, sinó que és "més probable" que hi hagués un altre animal "intermediari", tant salvatge com domesticat, que fes de transmissor.L'OMS també ha recordat que ja s'han obert o previst "diverses investigacions" per esclarir l'origen de la pandèmia; per exemple, analitzant al detall els primers casos en humans i prenent mostres dels llocs on va poder sorgir el virus a la ciutat xinesa de Wuhan, per exemple en mercats o granges."L'OMS no està actualment implicada en els estudis de la Xina", encara que no descarta fer-ho en un futur. Així, "estaria disposada a treballar amb els socis internacionals i, per invitació del govern xinès, participar en les investigacions sobre l'origen animal" del coronavirus.

