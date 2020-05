Vergés veu «agosarat» el calendari de desconfinament del govern espanyol

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha mostrat les seves reticències sobre la viabilitat del pla de desconfinament en vuit setmanes aprovat pel govern espanyol. "És molt agosarat llançar un calendari de desconfinament com el de l'Estat, generarà frustracions", ha assegurat Vergés en una entrevista al diari Público."A Alemanya s'estan donant passos enrere només perquè s'ha reactivat una mica l'índex de transmissió", ha posat d'exemple la consellera de Salut. "La gestió emocional i la cultura epidemiològica en aquesta crisi serà molt important perquè haurem de conviure amb la covid-19 durant mesos", ha insistit Vergés, que ha tornat a aprofitar per carregar contra el govern espanyol: "Opera des d'un marc impositiu i no col·laboratiu"."El pla de desconfinament és la cirereta d'un pastís desastrós que contempla un marc de relació molt poc adient al segle XXI", ha continuat en la seva crítica la consellera de Salut. "Per al govern espanyol, la col·laboració vol dir demanar-nos dades, deixar-nos fer propostes i que esperem que ens diguin què cal fer, per així deixar molt clar que la decisió és sempre seva", ha explicat Vergés."En algunes reunions he tingut la sensació que es pensen que la nostra feina és treballar per al Ministeri de Sanitat. I jo sempre he deixat molt clar que nosaltres treballem per a la gent", ha reblat la consellera de Salut, que també deplora el llenguatge militar usat en aquesta crisi sanitària. "Nosaltres no l'hauríem emprat mai", ha puntualitzat Vergés.De fet, la consellera de Salut tampoc ha amagat que la seva relació amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha anat refredant. "Les picabaralles no li interessen a la gent perquè no aporten cap solució.Però quan treballes dur, fas plans d'actuació i propostes, tot ben justificat tècnica i científicament, i el que et trobes davant és la pura imposició, hi ha moments en què cal dir les coses tal com son", ha etzibat Vergés. "I tinc molt clar que aquesta concepció recentralitzadora no és positiva per gestionar una crisi com la de la covid-19", ha apuntat la titular de Salut, que ha reiterat que Catalunya no entregarà dades per províncies sinó per regions sanitàries."Amb els requisits que ens imposen el que acabarem enviant són les dades per regions sanitàries perquè serà el que més s'assembla al que el Ministeri té previst, però s'adapta al nostre sistema sanitari", ha assenyalat Vergés. "No obstant, no serà ni prou gran ni prou petit. I això ens traurà la capacitat de fer una gestió més acurada de la diversitat territorial perquè a totes les regions sanitàries hi ha àmbits més urbans i no tan urbans", ha lamentat la consellera de Salut, que ha anat un pas més enllà i ha afirmat que "el desconfinament s'ha de descentralitzar al màxim, fins als ajuntaments". "No es tracta de si podem obrir la piscina o la platja aquest estiu, sinó de com", ha avançat Vergés, que també alerta d'una "forta probabilitat de rebrot les pròximes setmanes".Finalment, la consellera de Salut s'ha mostrat contrària a la implantació de proves PCR a totes les empreses. "Utilitzar els PCR a les empreses és absurd i pot provocar una falsa sensació de seguretat en una empresa i d'inseguretat en moltes altres", ha defensat Vergés. "Seria també injust. L'important a les empreses -com a la resta de la societat- són les mesures de precaució que puguin prendre", ha recordat la consellera de Salut. "I la nostra responsabilitat és dir el que hi ha, que és que les proves PCR i els test serològics no serveixen per regular l'àmbit laboral", ha conclòs Vergés.

