GUIA Aquests són els carrers tallats i els parcs oberts de Barcelona pel desconfinament

Barcelona reobre una setantena de parcs, jardins i interiors d'illa d'edificis per facilitar el desconfinament a partir d'aquest dissabte dos de maig. L'objectiu és garantir que les persones puguin mantenir la distància de seguretat amb la resta de veïns als diferents barris i districtes de la ciutat. El Parc de la Ciutadella serà l'últim d'obrir les seves portes, a partir de dilluns quatre de maig. Les platges, però, es mantindran tancades. Després de dies de debat sobre com abordar l'arrencada del desconfinament, el govern espanyol ha decidit fixar franges horàries per ordenar la primera fase de sortida al carrer. I ho ha fet dividint la jornada per col·lectius i activitats. D'aquesta manera, l'Estat adopta -encara que reformada- la proposta de divisió de dia en fases que va proposar aquest dimarts la Generalitat.​ Aquí teniu les preguntes i respostes per saber quan es podrà sortir. Consulteu a continuació què obra i què tanca a partir de dissabte:

