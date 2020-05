Sandro Rosell: «En un referèndum votaria 'sí', però si guanyés me n’aniria de Catalunya»

“En un referéndum por la independencia votaría que sí. Pero si ganara el ‘sí’, me iría de Catalunya”.



Entonces, @JordiEvole… ¿Rosell es independentista o no?

Domingo (21.25h): #LoDeRosell pic.twitter.com/NsMdxheYua — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 1, 2020

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha sorprès la xarxa en amb una resposta al programa de Jordi Évole, que s'emet els diumenges a les 21.25h. Preguntat per si ell és independentista, Rosell ha explicat el seu cas: "En un referèndum, jo votaria que sí i me n'aniria a casa. Si guanyés el 'sí' a la independència, marxaria Catalunya. Si guanyés el 'no', em quedaria". Podeu veure el moment a continuació:La resposta ha deixat sense paraules l'entrevistador. Évole ha admès que mai s'ha trobat amb un plantejament així. Rosell va passar quasi dos anys en presó preventiva acusat d'un delicte de blanqueig. Finalment va ser absolt per l'Audiència Nacional en un cas que va aixecar molta polseguera per l'allargament de la presó preventiva de l'expresident blaugrana.

