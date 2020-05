JuntsxLloret expulsa el PSC del govern i forma un tripartit amb ERC i exregidors socialistes

JuntsxLloret ha expulsat el PSC del govern de Lloret de Mar i ha signat un nou acord per governar amb ERC i exregidors socialistes. Segons informa l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) en un comunicat, el que ha motivat el canvi són les "divergències internes" en el grup del PSC que van fer que, el març passat, quatre dels cinc regidors passessin a no-adscrits i justifiquen que han conformat un govern tripartit per garantir la governabilitat del municipi. Així, el nou govern el conformen els sis regidors de JuntsxLloret, els tres d'ERC i els quatre no adscrits. Tant el PSC com Cs han criticat la decisió i acusen el govern municipal d'incomplir el pacte antitransfuguisme.Canvi al govern municipal de Lloret de Mar. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el PSC queda fora de l'equip de govern i es forma un tripartit format per JuntsxLloret (que té l'alcaldia), ERC i els exregidors socialistes.Al comunicat, l'ajuntament recorda que després de les eleccions municipal del 26 de maig de 2019, es va constituir un govern municipal integrat per Junts per Lloret i el PSC amb majoria absoluta. Arran de les "divergències internes" dins el grup socialistes, el mes de març passat quatre dels seus cinc regidors van deixar el PSC i van passar a ser regidors no-adscrits."Amb l’objectiu de prioritzar l'interès del municipi, els grups municipals de JuntsxLloret i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), així com els regidors no adscrits, han assolit un acord per formar govern", exposen al comunicat. El nou govern estarà format per tretze regidors, mantenint la majoria absoluta.Això implica una nova distribució del cartipàs: primer tinent d'alcalde, Albert Robert (JxLl); segona tinenta d'alcalde, Lara Torres (NA); tercer tinent d'alcalde, Jordi Orobitg (ERC); quart tinent d'alcalde, Jordi Sais (JxLl); cinquè tinent d'alcalde, Eduardo López (NA) i sisena tinenta d'alcalde, Jennifer Pérez Torres (ERC).Al comunicat subratllen que els tres regidors del grup municipal d'ERC-AM percebran les mateixes retribucions que fins a data d'avui en règim d'assignacions. Com a membres de la junta de govern local, percebran les assignacions que corresponguin per l'assistència a les sessions d'aquest òrgan col·legiat.També en un comunicat, el portaveu d'ERC, Jordi Orobitg, remarca que han decidit entrar a govern "per responsabilitat" i amb l’objectiu de "tirar endavant Lloret de Mar en un moment de màxima complexitat" a través d'un "govern estable i operatiu". "Des d'Esquerra Lloret de Mar considerem que és el moment de seguir amb el projecte de transformació que havíem iniciat durant les dues legislatures passades", ha exposat Orobitg que recorda que en els dos anteriors mandats havien estat al govern.Segons ERC, el pacte anterior, i el trencament del PSC, "no havia generat, ni genera, "un clima de confiança suficient" per afrontar els pròxims 3 anys de legislatura que queden.Per la seva banda, el PSC denuncia que l'alcalde, Jaume Dulsat, ha trencat unilateralment el pacte de govern municipal. "Lamentem profundament la irresponsabilitat de l'alcalde fent aquest moviment en aquestes circumstàncies tan excepcionals. Tampoc entenem que accedeixi a governar amb els quatre regidors no-adscrits, ja que incompleix el Pacte Antitransfugisme signat pel seu partit", critica el primer secretari del PSC Lloret, Joan Carles Amaya."Aquest govern a tres bandes pot portar Dulsat a una comissió al Parlament per fiscalitzar el pacte. Dulsat i Orobitg incompliran el pacte antitransfugisme i això, al nostre entendre, els incapacita per sempre per exercir cap càrrec públic", ha dit Amaya.Cs també ha criticat el nou acord de govern: "Ens sembla un error i una estafa a tota la ciutadania de Lloret que JxCat pretengui governar amb quatre trànsfugues del PSC i ERC i incompleixi així el pacte anti-transfuguisme que va signar precisament per evitar això". El portaveu de Ciutadans a Lloret de Mar, Jordi Hernández, critica directament Dulsat per "aprofitar la crisi del coronavirus per canviar l'acord de govern i recolzar-se amb quatre trànsfugues socialistes".

