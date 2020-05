El coronavirus s'emporta Jacint Ros, l'economista que va passar de Suárez a l'independentisme

La pandèmia s'ha endut un savi. L'economista Jacint Ros i Hombravella (Barcelona, 1934) ha mort aquesta matinada a causa del coronavirus, deixant enrere una trajectòria dilatada que va tocar molts àmbits. Llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques, format al costat dels professors Josep Lluís Sureda i Fabià Estapé a la Universitat de Barcelona, va ser catedràtic de Política Econòmica de la UB (1985-2000). Va ser també membre de la Sindicatura de Comptes. El 2008 va rebre la Creu de Sant Jordi i recentment va ser fet fill adoptiu del Masnou.Ros i Hombravella era un socialdemòcrata. Vinculat durant anys al PSC, amic d'Ernest Lluch, la seva admiració per la figura política d'Adolfo Suárez el va fer conèixer de prop el polític de la transició i donar-li suport en els seus anys al capdavant del CDS. Amb els anys, Cinto Ros -com l'anomenaven molts- va anar evolucionant cap a posicions independentistes i es va apropar a Esquerra Republicana de la mà de dirigents com Carles Bonet.D'ell es recordaran molts treballs que demostraven la solidesa d'una Catalunya sobirana. Un d'ells va ser Més val sols… La viabilitat econòmica de la independència de Catalunya. Amb una gran capacitat per explicar les grans qüestions macroeconòmiques amb paraules senzilles, va conservar sempre una ironia i un sentit de l'humor que el feien un company brillant de fòrums i taules rodones, més que no pas d'organitzacions tancades. Avui, el coronavirus s'ha apuntat una nova víctima i Catalunya ha perdut un economista que sempre va creure en ella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor