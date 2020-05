Un Primer de Maig amb els carrers buits i a través de les xarxes i balcons

Per primera vegada en la història els carrers estan buits durant la celebració de l'1 de Maig. La pandèmia del conronavirus ha obligat als sindicats a buscar alternatives per poder continuar reivindicant els drets dels treballadors mentre la població continua confinada a casa. El resultat han estat milers de missatges a través de Twitter o bé accions als balcons.



Entre les publicacions reivindicatives també s'ha pogut veure com un gran nombre d'usuaris es lamentaven perquè aquest ha estat el primer any que no han pogut baixar al carrer pel Dia del Treballador. Publicacions que també han anat acompanyades de la promesa de tornar al carrer l'any vinent.

Aquest #1deMaigCCOO és diferent, però com sempre els treballadors i treballadores estem on tenim d'estar, fent sentir la nostra veu, dient que per sortir d'aquesta #OtroModeloEsNecesario i que no es pot fer sense comptar amb nosaltes #1deMayoCCOO pic.twitter.com/iZCPWVFkHo — José Martín (@JosMMartin) May 1, 2020

🌐#1deMaig2020, mobilitzem-nos a les xarxes:📢Aquesta crisi no la pagarem els treballadors i les treballadores!



💻Envia un correu electrònic a les grans empreses i els governs: https://t.co/Tb3nNsWnrq



📲Escriu "ALCEM-NOS-República-Treball-Justícia Social" i penja-ho a #alcemnos pic.twitter.com/uzmoMctaWb — Intersindical-CSC🎗🚩#JoEmQuedoACasa (@LaIntersindical) May 1, 2020

Hoy, #1deMayo #DiaDelTrabajador tenemos varios actos desde CNT:

🕐 12:00h Manifestación Virtual en Directo al CanAL de Youtube👇

🔗https://t.co/c5fvta5ieR



🕐 18:30 Charla de Secciones sindicales de Cnt

🔗https://t.co/8JkHE5utBc



Ahora más que nunca, orgullo de clase trabajadora pic.twitter.com/A2iIRM077u — CNT Barcelona (@CNT_Barcelona) May 1, 2020

Les xarxes socials s'han omplert de milers de missatges reinvidicatius, fotografies i lectures de manifests que han estat compartits sota el hastgah #1deMaig o #1deMaig2020, en el cas de Cataunya. Així doncs, els sindicats majoritaris com UGT i CCOO han convocat manifestacions vitruals al migdia. D'aquesta manera els manifestants han lluit les seves pròpies pancartes reivindicatives a través de fotografies:La majoria de les proclames han anat dirigides, sobretot, contra la precarietat laboral i en favor dels serveis públics:A més que també s'han fet lectures del manifests de manera virtual:Altres organitzacions també han buscat altres maneres de fer visible la protesta més enllà de les publicacions a Internet. Com ara com la Intersindical-CSC que ha convocat una acció que consisteix en enviar un correu electrònic a les grans empreses i governs, o bé la creació de hashtags alternatius amb #alcemnos:També s'han organitzat altres activitats com taules rodones a través d'streaming, com és el cas de la CNT de Barcelona, o bé concerts en directe com el que ha programat la CGT de Catalunya per les sis d'aquesta tarda:





Demà #1deMaig

A les 18h

Els sindicats combatius de Catalunya (Taula Sindical) us convidem a treure els altaveus al balcó/finestra i conectar-vos al directe de Youtube



Bittah i Pol Cuellilargo llegiran el manifest, amenitzat amb cançó de ZOO

🏴🚩✊🏼



👉https://t.co/BEvPSceVwY — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) April 30, 2020





Els balcons, un altre punt de reivindicació



Més enllà de les manifestacions virtuals, que ham omplert les xarxes de missatges reinvidicatius, en diversos punts del territori també s'han pogut veure el desplegament de pancartes als balcons de les cases. Com és el cas de la CGT a Lleida, que just davant la seu de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ha desplegat una gran pancarta:

Un militant de la CGT reivindicant el Primer de Maig a casa seva pel confinament pel coronavirus Foto: ACN

Les pancartes davant de la seu de COELL Foto: ACN

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor