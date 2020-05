PP i Ciutadans s'apunten al catastrofisme davant la caiguda de l'economia espanyola

El líder del PP, Pablo Casado, ha reaccionat a les previsions econòmiques del govern espanyol - anunciades avui per la vicepresidenta Nadia Calviño - endurint el seu discurs. Casado ha qualificat l'escenari macroeconòmic, amb una caiguda del 9,2% del PIB, de "catastròfic", i ha dit que "l'economia espanyola ha perdut el darrer trimestre més que durant el segle anterior".Casado ha aventurat que l'espanyola pot ser "l'economia de la zona euro que pitjor es recuperi d'aquesta crisi". "No s'han fet les coses bé", ha assegurat el cap del PP. Ha recordat que a Itàlia la crisi sanitària va arribar abans que a l'estat espanyol i que "les seves xifres no són tan dolentes".Per la seva banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha atacat la "mala gestió" de l'executiu, vinculant l'elevat nombre de morts i la forta caiguda del PIB. La líder taronja ha afirmat que s'havia d'haver executat el confinament molt abans del 14 de març. "Entenc la dificultat de planificar una cosa així, és una crisi sense precedents, però el govern ha fet tard", ha dit.Arrimadas ha afegit que les dades aportades avui per la vicepresidenta Nadia Calviño són "molt dolentes" i que "no estava escrit en el destí" que Espanya hagués de ser un dels països amb més víctimes mortals per la Covid-19.

