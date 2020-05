El confinament es fa notar a les carreteres: els morts en accidents de trànsit baixen un 37%

El confinament ha provocat permetre desplaçaments mínims per anar a treballar o pel transport de productes essencials i això també ha tingut conseqüències -en aquest cas positives- pel que fa als accidents de trànsit. El nombre de morts a les carreteres ha baixat un 37% els primers quatre mesos de l'any en relació amb el mateix període de l'any passat.Són 34 les persones que han perdut la vida, per les 54 de l'any passat, amb un 48% menys d'accidents mortals. La reducció es deu especialment als mesos de març i abril, amb el confinament pel coronavirus. L'últim mes hi ha hagut vuit víctimes mortals, mentre que a l'abril de l'any passat n'hi va haver 17, el que suposa una reducció del 53%.El 50% de les víctimes mortals han estat en cap de setmana i d'aquestes, 9 es van produir en dissabte. Segons la tipologia del vehicle, l'únic ascens es registra en les víctimes mortals en accidents de vehicles pesants, amb quatre morts respecte a un únic mort registrat l'any 2019. Pel que fa als col·lectius vulnerables, durant els quatre primers mesos d'aquest any han mort tres motoristes, un ciclista i quatre vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 12 motoristes, dos ciclistes i sis vianants.La franja d'edat que ha sumat més morts a la carretera és la de 45 a 54 anys, amb 11 víctimes. D'altra banda, la davallada més important de víctimes segons l'edat és en les franges de més de 65 anys, passant de 20 morts l'any passat a 6 en el que portem de 2020. Pel que fa a les víctimes mortals per demarcacions, la de Tarragona és la que experimenta un descens més important respecte al mateix període de l'any passat, passant de 17 a 10. A Barcelona, la reducció és de 19 a 14, i a Girona i Lleida és de 10 a 6 i de 8 a 4, respectivament.

