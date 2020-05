La parella de la dona trobada morta a Corbera de Llobregat queda en llibertat a l'espera de passar a disposició judicial

L'exparella de la dona trobada sense vida a Corbera de Llobregat està en llibertat a l'espera de passar a disposició judicial, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra aL'home, de 45 anys, va ser detingut dijous com a presumpte sospitós de la mort de la seva parella sentimental. Segons fonts policials, malgrat les circumstàncies "estranyes" del cas, les investigacions no descarten que es tracti d'un cas "no homicida", i que la mort estigui relacionada amb algun altre motiu.La investigació es va iniciar dies enrere quan els Mossos van tenir coneixement de la desaparició de la dona. Fruit de les investigacions, ahir dimecres a la tarda es va trobar el cadàver d'una dona en una riera de Corbera de Llobregat que correspondria amb la persona desapareguda. L'home s'haurà de presentar davant del jutge, i la investigació segueix oberta.

