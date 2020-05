CCOO i UGT exigeixen reforçar els serveis públics i allunyar les retallades, en un Dia del Treballador insòlit

La sortida de la pandèmia de la Covid-19 ha de passar per reforçar els serveis públics i allunyar les retallades i la política d'austeritat que va caracteritzar la resposta al xoc financer del 2008, han reclamat CCOO i UGT en un discurs televisat amb motiu del Primer de Maig davant de l'Hospital del Mar. El secretari general de la UGT, Camil Ros ha assegurat que la "porta de sortida no pot ser la pobresa" i ha reclamat que s'allarguin les mesures excepcionals dels ERTO i es garanteixi un ingrés mínim vital perquè totes les llars arribin a final de mes. "Les retallades maten i s'estan emportant vides. Hem de ser capaços de posar en valor els serveis públics, essencials i el treball digne", ha dit el secretari general de CCOO, Javier Pacheco.En un Dia del Treballador "excepcional", els líders dels sindicats majoritaris a Catalunya han volgut reconèixer la feina dels treballadors que han lluitat a primera línia contra l'epidèmia: els professionals sanitaris, de residències, de la neteja, de l'alimentació, de distribució, de subministraments bàsics, d'assessorament, de serveis tecnològics. Molts dels quals que han hagut de treballar en condicions adverses i –sovint– sense les mesures de protecció adients. "Hem vist com la gent que havia de curar la malaltia estava patint en primera persona la falta de seguretat i de salut", ha lamentat el líder de CCOO."El millor reconeixement que demanem als governs a les empreses i a les patronals són salaris dignes i condicions dignes per tothom", ha assegurat Ros, que ha recordat que el conveni dels treballadors que aniran a recollir fruita en aquesta campanya està encallat i no es pot garantir que cobrin el salari mínim interprofessional. En la mateixa línia, Pacheco ha demanat que s'acabin amb les "injustícies" del treball de cures i ha criticat les condicions de molts treballadors de residències d'avis.Els dos sindicats han valorat que d'aquesta emergència sanitària se n'ha d'extreure la conclusió que no tothom està afectat de la mateixa manera. "La gent que no té recursos emmalalteix més", ha assegurat el secretari general de CCOO, que ha fet una crida a la classe treballadora perquè "impugni" el "sistema injust, inútil i cruel", que arrossega desigualtats estructurals agreujades per l'anterior crisi. Tenint en compte que les previsions econòmiques dibuixen caigudes molt pronunciades del Producte Interior Brut (PIB) aquest any , les organitzacions sindicals també han reclamat que s'habilitin noves eines de protecció social perquè "molta gent s'està quedant enrere", ha dit Pacheco."Ens comença a cansar el discurs dels que tenen més i que diuen que els que tenim menys perdrem les feines. No volem por, volem seguretat i no tenir la incertesa de saber si serem acomiadats", ha dit el secretari general de la UGT, que ha reclamat feina "estable" pels treballadors i ha recordat que la sortida de la crisi s'haurà de basar molt en el consum intern.UGT i CCOO han exigit que l'etapa que vingui després del confinament serveixi per bastir "bases sòlides" cap a un treball digne i una justícia social. De cara a la tornada a la feina i a la nova normalitat, han assegurat que si hi ha alguna dificultat per assegurar la seguretat i la salut dels empleats aquella activitat econòmica no s'ha de poder fer. "En cas de dubte, no hi ha dubte", ha resumit Ros.Segons ha assegurat Pacheco, davant d'una crisi global com la pandèmia de la covid-19, "només és possible articular una resposta global" que es basi en "l'esperit del primer de maig i la solidaritat entre la classe treballadora d'arreu del món".

