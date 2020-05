El govern espanyol es nega a posar data al desconfinament

El govern espanyol no vol posar data al desconfinament. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, no ha volgut concretar a la pregunta de si en vuit setmanes es podria culminar el desconfinament a tot l'estat espanyol. Simón ha dit que "a hores d'ara, no es pot dir si serà en tres, quatre, cinc o vuit setmanes, però sí que hi haurà diferències entre diversos territoris". Ha cridat a la prudència per si es produeix algun rebrot de la pandèmia.Simón ha valorat positivament la nova xifra actualitzada de víctimes de la pandèmia i ha destacat el nombre de noves altes, un total de 2.628 persones, que suposa un increment del 2,5% respecte al dia anterior.Simón ha negat que pugui haver molts dubtes entorn les franges horàries del desconfinament : "Si algú surt el matí a fer esport, entenc que no hi ha incompatibilitat si després surt a passejar amb el seu fill. Tot això no es fa per atrapar a les persones que facin infraccions. Tots sabem el que hem de fer per evitar riscos", ha dit. "Hem de ser sensats i entendre quina és la nostra responsabilitat", ha afegit el director d'emergències sanitàries.Per segon dia consecutiu, el nombre de morts per coronavirus a l'estat espanyol es manté per sota de les 300 víctimes. En les darreres 24 hores s'han registrat 281 morts més, xifra una mica més elevada que ahir, quan es van notificar 268 traspassos. El balanç total de la mortalitat deixat per la malaltia des que va començar la crisi sanitària ja s'eleva a un total de 24.824 morts. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1%.Pel que fa al nombre d'altes, després del record dels darrers dies la xifra ja es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 2.628 persones que han superat la malaltia, que eleven el totla de persones curades a 114.678 des de l'inici de la pandèmia. 732 persones han hagut de ser hospitalitzades i 84 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor