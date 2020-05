Espanya manté les defuncions per sota de les 300 víctimes: 281 en 24 hores

Segon dia consecutiu que a Espanya el nombre de morts per coronavirus es manté sota les 300 víctimes. En les darreres 24 hhores s'han registrat 281 morts més, xifra una mica més eleva que ahir, quan es van notificar 268 traspassos. El balanç total de la mortalitat deixat per la malaltia des que va començar la crisi sanitària ja s'eleva a un total de 24.824 morts. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1%.Pel que fa al nombre d'altes, després del record dels darrers dies la xifra ja es normalitza. En les últimes 24 hores s'han registrat 2.628 persones que han superat la malaltia, que eleven el totla de persones curades a 114.678 des de l'inici de la pandèmia. 732 persones han hagut de ser hospitalitzades i 84 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores.Pel que fa al nombre de nous positius confirmats per test PCR s'han registrat 1.175 nous casos, xifra que elevaria el total a 215.216.

