Joan Carles I va rebre 1,7 milions d'euros del sultà de Bahrain, segons el seu gestor

Joan Carles I va rebre 1,7 milions d'euros en concepte de donació del sultà de Bahrain segons avança El País. En el marc de la investigació sobre els moviments de la fundació Lucum en la que el rei emèrit era beneficiari, el gestor del seu compte suís, Arturo Fasana, ha declarat davant del fiscal en cap de Ginebra que el rei emèrit li va entregar aquesta quantitat perquè la ingressés quan encara era el cap d'Estat.

El monarca emèrit va visitar Bahrain (situal al Golf Pèrsic) el juny de 2014, juntament amb altres tres ministres del govern espanyol i una delegació de 15 empresaris durant una gira pels sis països que conformen l'anomanet Consell de Cooperació del Golf, segons recull el mateix mitjà.





Aquesta donació feta pel monarca de Bahrain, Hamad bin Isa Al Jalifa, hauria anat destinada al compte suís en la banca Maribaud, la mateixa en la que, el rei d'Aràbia Saudita, en el seu moment Adbdul·là I, va fer una suposada donació de 65 milions d'euros. Un compte del que el segon beneficiari, Felip VI, va renunciar a l'herència.La fiscalia helvètica va prendre declaració com a investigat a l'advocat i gestor financer Arturo Fasana per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i li va preguntar per l'origen d'aquests diners, que es van abonar al compte de Lucum al banc Mirabaud. Segons informa El País, la resposta de Fasana va ser aquesta: "Joan Carles era una persona apreciada als països del Golf. Tornava d'Abu Dhabi i va venir a casa meva a Ginebra. Volia esmorzar amb mi. Em va dir que havia rebut 1,9 milions del sultà de Bahrain, que li havia ofert aquests diners. Vaig fer un informe de visites i vaig demanar al banc al banc si podia lliurar els diners. Em van dir que sí". Va afegir que el rei emèrit es va presentar a casa seva amb una maleta que suposadament contenia els diners.El fiscal Bertossa investiga un presmpte delicte de blanqueig agreujat d ecapitals per un suposat pagament de comissions relacionades amb l'adjudicació a empreses espanyoles de la construcció de l'AVE entre les ciutats santes saudites de Medina i La Meca. Tots els investigats neguen haver cobrat aquestes comissions.







