El Govern condemna l'assassinat d'una dona per violència masclista a Corbera de Llobregat

Budó ha remarcat que per aconseguir-ho cal avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones, perquè "la discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida és la base estructural que permet que succeeixi aquesta violència”.



Les dones en situació de violència masclista tenen al seu servei el 900 900 120 per a qualsevol atenció o informació. També poden acudir als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, que ofereixen informació i atenció jurídica i psicològica especialitzada i gratuïta. La pàgina web 'Serveis en l’estat de confinament' a dones.gencat.cat centralitza la informació per accedir a tots els serveis de la Generalitat, ens locals i entitats de dones per poder trobar suport malgrat el confinament. Davant de qualsevol situació d’emergència es pot trucar al 112.

El Govern ha condemnat l'assassinat d'una dona per violència masclista a Corbera de Llobregat. El cos de la dona va ser trobat dimecres sense vida i la seva parella va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. L’Institut Català de les Dones ha ofert al municipi el Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista per a l’assistència psicològica especialitzada a les persones de l’entorn de la víctima.La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que la lluita contra aquesta xacra és una "prioritat" del Govern. "Una Catalunya moderna, democràtica i avançada ha de garantir la vida, els drets i les llibertats de les dones, i no defallirem en la lluita per a l’eradicació de la violència masclista", ha afegit.Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 45 anys i nacionalitat espanyola per la presumpta mort de la seva parella sentimental. La investigació es va iniciar dies enrere quan els Mossos van tenir coneixement de la desaparició de la dona.Fruit de les investigacions, ahir dimecres a la tarda es va trobar el cadàver d'una dona en una riera de Corbera de Llobregat que correspondria amb la persona desapareguda. El cas es troba sota secret de sumari.

