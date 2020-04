Catalunya suma 100 morts per coronavirus, la xifra més baixa des de l'inici del nou recompte

Catalunya segueix mantenint la tendència a la baixa en la xifra de morts diària per coronavirus. Salut ha informat que aquest dijous s'han comptabilitzat 100 noves defuncions per la malaltia, la xifra més baixa des del nou recompte. És la més baixa des del 15 d'abril. L'endemà, el 16, Salut va canviar el mètode de recompte i va incloure-hi els morts fora dels hospitals, a partir de les dades de les funeràries, cosa que va multiplicar les xifres de defuncions. En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.311 víctimes mortals per la Covid-19.



Pel que fa als morts en centres hospitalaris, Salut ha informat que hi han perdut la vida 5.952 persones en total, 55 més aquest dijous. Les dades dels morts als hospitals vénen dels centres, i les de morts totals, de les funeràries, per la qual cosa es recullen a ritmes diferents i no tenen per què ajustar-se exactament. De la xifra total, 2.996 han mort a una residència, 127 a un centre sociosanitari i 573 al domicili.

2.652

5.954 més que ahir

Aquest dijous es registren 813 casos nous, un descens molt notori després delspositius que es van sumar ahir dimecres, la segona dada més alta des de l'inici de la pandèmia. Salut eleva el nombre total a 55.137. Hi ha un total de 120.795 casos possibles d’infecció de coronavirus,. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.956 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 25.011 són casos sospitosos.Els pacients considerats greus hi ha actualment 661 als centres hospitalaris, amb un total segons Salut de 3.863, només sis més que ahir dimecres. I pel que fa a les altes, que creixen a bon ritme dia rere dia, ja hi ha gairebé 30.751 persones que s'han recuperat de la Covid-19 i han estat donades d'alta.

