El Primavera Sound i el Cruïlla, a punt de ser cancel·lats oficialment pel coronavirus

Alberto Guijarro ha aventurat que d'acord amb les informacions que "els arriben" el Primavera Sound no podrà celebrar-se, almenys no a finals d'agost tal com la cita s'havia reprogramat comptant que aleshores ja serien possibles els esdeveniments massius. "Evidentment estem esperant que el govern (espanyol) ens digui el què", ha puntualitzat el promotor."Ho diu un expert, ho diu un polític en una roda de premsa, però ningú ho ha plasmat en un decret. Estem esperant que surtin i ens diguin fins quan no es pot fer música en viu", en les condicions que implica un festival com el Primavera Sound, ha afegit Guijarro. El director ha demanat que els "indiquin" si arribarà la possibilitat de cancel·lar per "forja major" per "poder actuar".Per la seva banda, el director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela, ha abundat en el comunicat que aquesta mateixa tarda ha emès el certamen en el sentit que "difícilment" podrà celebrar-se enguany i que probablement "haurà d'ajornar-se a 2021".En l'entrevista Herreruela ha matisat que això "no vol dir" que no estiguin intentant fer "quelcom", sense concretar, però ha admès que el públic que ha comprat les entrades ho ha fet per "un concepte de festival", que és el que no sembla possible que s'arribi a realitzar.Herreruela ha detallat fins i tot que han estat treballant en "múltiples possibilitats" per conciliar les restriccions sanitàries amb una afluència gran de públic. "Control d'accessos, tests ràpids, 'passaports sanitaris', però dona la sensació avui dia que totes aquestes variables tenen un cert grau de manca de fiabilitat", ha assumit el director.Com al comunicat previ del seu festival, Herreruela ha explicat perquè esperen que l'Estat decreti la cancel·lació per força major d'aquests tipus d'esdeveniments, en el sentit que això els donaria "cobertura legal" per cancel·lar, al seu torn i sense assumir-ne els costos, els compromisos amb proveïdors, treballadors i especialment amb els artistes.Per últim, Herreruela ha demanat als gestors de la crisi del coronavirus que es tingui en compte el paper de la cultura, i dels festivals, com un "eix d'estabilitat social". "No som només economia, som un estat d'ànim, i els polítics i científics han d'incorporar aquest eix com a valor". El director ha advertit que si fins ara la ciutadania ha complert les indicacions governamentals de distanciament social, "o s'ofereix la possibilitat que la gent torni a cantar i abraçar-se o la gent es buscarà alternatives al marge de la legalitat o la formalitat. Ens cal valorar l'estabilitat social", ha insistit.