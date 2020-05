Cinc consells dels experts per tenir una bona salut mental durant el confinament

Tens insomni últimament? Menges més o menys que abans? Estàs més irascible? Et falta trobar la motivació? La crisi del coronavirus i el confinament creen una situació d'incertesa i tancament que genera por, angoixa i tristesa en molts ciutadans. Es tracta, segons els professionals, de "sentiments normals" en un moment d'excepcionalitat com l'actual, però que cal evitar que desemboquin en malestar i en la pèrdua del control emocional d'un mateix.En aquest context, la Universitat Rovira i Virgili està desenvolupant un estudi per conèixer la resposta psicològica que la ciutadania està tenint al confinament. L'objectiu és detectar quins aspectes personals i socials influeixen en els nostres comportaments durant la crisi i saber com ha estat l'adaptació a aquesta situació. Amb els primers resultats sobre la taula, constaten una tendència a l'augment de problemes emocionals pel confinament i alerten que cal parar especial atenció a la nostra salut mental.A continuació, els consells dels experts de la URV per afrontar el confinament:

