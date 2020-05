Les persones de més edat i amb fills són les que s'adapten millor al confinament

Després d'una cinquantena de dies sense sortir de casa, la nostra salut mental també s'està posant en quarantena. L'insomni, la depressió, l'estrès o l'ansietat són alguns dels estralls psicològics que el confinament està deixant entre la ciutadania, que cada dia s'enfronta al tancament físic, el distanciament social i la incertesa.Sabem que el confinament és l'única manera de parar la pandèmia -i reforçar aquest pensament ens ajuda-, però els experts alerten que haver viscut la crisi de la Covid-19 afectarà la salut mental, present i futura, de tota una societat.En aquest context, la Universitat Rovira i Virgili està desenvolupant una investigació per conèixer la resposta psicològica que la ciutadania està tenint al confinament. L'objectiu és detectar quins aspectes personals i socials influeixen en els nostres comportaments durant la crisi i saber com ha estat l'adaptació a aquesta situació.Tot plegat, ha de servir per identificar quins són els col·lectius de risc que poden presentar més problemes per dissenyar programes d'intervenció abans, durant i després del confinament.Els primers resultats dels assajos, a què ha tingut accés, demostren que la clau d'una bona salut mental durant el confinament és l'adaptació, i aquesta depèn de diversos factors. L'estudi corrobora que aquelles persones amb més estabilitat emocional i resiliència (amb una bona gestió de l'estrès i una actitud positiva) són les que porten millor el tancament, tot i que també hi ajuda el fet de tenir unes rutines marcades i una bona convivència.Els investigadors de la URV també apunten que hi ha altres variables que afecten la nostra salut mental, com ara l'edat. Les dades demostren que la gent gran i la gent amb fills (visquin o no a la llar) tenen una major resistència al confinament, així com aquelles persones que confien en el sistema sanitari. Els qui creuen en la ciència i en el nostre sistema de salut i tenen la certesa que la quarantena és útil sobreviuen millor mentalment al confinament.Un altre factor que influeix negativament són les fake news. L'estudi ha detectat una certa tendència de millor adaptació en aquelles persones que s'informen amb veracitat. És a dir, els qui consulten els dubtes en fonts oficials o mitjans rigorosos tenen millor una millor salut mental durant aquests dies.La recerca de la URV, en canvi, mostra com, contràriament a la hipòtesi que es plantejava inicialment, el fet d'estar en parella o no, la religiositat, l'orientació sexual, l'ocupació o el sexe no són factors que influeixin psicològicament al confinament. Cap d'aquests aspectes influeix en la nostra reacció al confinament.D'altra banda, la URV també investiga com està influint la quarantena al nostre comportament diari. Amb els primers assajos sobre la taula, els investigadors han detectat una tendència de falta de concentració de la població i dificultat per prendre decisions. A més, en general, també ha augmentat la manca d'autoestima i l'estrès.Això ha fet que cada cop siguin més comuns problemes com l'insomni, la depressió o l'angoixa i que moltes persones sentin que tenen menys estratègies d'afrontament de les dificultats. Els qui porten pitjor el confinament constaten, segons l'estudi, que els costa sentir-se raonablement feliços i que se senten superats ràpidament.Per tot això, els experts en psicologia de la Universitat Rovira i Virgili recomanen parar especial atenció a la nostra salut mental i comportament durant els dies de confinament. Tenir uns horaris establers, uns rituals i uns espais determinats per cada activitat ajudaran a mantenir una sensació de control sobre la situació.A més, els psicòlegs emfatitzen en la importància de racionalitzar el consum de premsa i informació i vigilar amb les notícies falses, ja que alimenten la incertesa i inseguretat. També recomanen tenir suport social i emocional a través del contacte amb familiars, amics o professionals de la salut mental.L'estudi de la URV s'està realitzant a través d'una enquesta en línia que encara està oberta. Es tracta d'un qüestionari anònim amb 78 preguntes de resposta ràpida tipus test que avaluen diferents aspectes personals i socials, així com l'adaptació de la població a la situació de confinament i les seves preocupacions al voltant de la pandèmia de coronavirus. L'equip de recerca està liderat pels investigadors Jorge-Manuel Dueñas, Fàbia Morales-Vives, Marta Camarero i Sergi Martín.

