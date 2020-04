La CUP reivindica la «mobilització popular» davant la impossibilitat de manifestar-se aquest 1 de Maig

"Hem de trobar noves fórmules per garantir el dret a la protesta i alhora el dret a la salut però en cap cas es pot denegar aquest dret", ha afirmat la portaveu del Secretariat Nacional de la formació Maria Rovira. I és que Lluita Internacionalista i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) havien sol·licitat poder manifestar-se demà divendres.



En aquest cas ho havien demanat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ho ha denegat. La IAC ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la decisió del ministre però de moment no s'ha admès a tràmit.

La CUP ha deplorat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi rebutjat el recurs que la Central Unitària de Treballadors havia presentat contra la prohibició que el Tribunal Superior de Justícia de Galícia va dictaminar sobre les manifestacions d'aquest 1 de Maig, Dia del Treball.L'alt tribunal considera que no hi ha les circumstàncies que permetin exercir el dret de reunió per la situació de pandèmia de covid-19 i ha decidit posar el "dret a la vida" per davant del de reunió. Els anticapitalistes rebutgen aquesta decisió i per això han reivindicat la "mobilització popular".

