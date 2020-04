L'alcaldessa de Tortosa reclama un desconfinament diferenciat per a les Terres de l'Ebre

"Cal un desconfinament diferenciat per a les Terres de l'Ebre, que no estigui supeditat al conjunt dels límits provincials". És el missatge que avui ha adreçat l'alcaldessa de Tortosa al govern de l'Estat espanyol, després de definir les quatre fases que marcaran la desescalada de les mesures de restricció imposades al decret d'alarma. Meritxell Roigé apunta que el criteri provincial anunciat pel president Pedro Sánchez no correspon a la realitat dels territoris que integren cada província."A la demarcació de Tarragona tenim dinàmiques molt diferents pel que fa a les Terres de l'Ebre respecte a la resta de la província", ha assenyalat Roigé, que considera que, per tant "no és lògic" haver d'aplicar les mateixes mesures. "Cal que puguem aplicar els criteris territorials de les vegueries i les regions sanitàries", insisteix. A més, recorda que la densitat de població i la mobilitat de les Terres de l'Ebre és diferent a la del conjunt de la província.Roigé també ha reclamat al Govern Espanyol que retorne a la Generalitat de Catalunya les competències que va centralitzar a l'inici de la pandèmia, perquè la fase de desconfinament es puga dur a terme amb criteris de proximitat i major eficiència.A la compareixença de premsa d'aste dijous, l'alcaldessa ha explicat que manté les reunions amb els agents econòmics i les diferents entitats socials, veïnals i esportives de la ciutat, en relació a la situació generada per les mesures de confinament. L'alcaldessa s'està reunint amb totes les associacions de veïns i este dimecres també ho va fer amb les entitats socials.En aquest sentit, Roigé ha recordat que la modificació pressupostària aprovada al març i desencallada la setmana passada ja preveia un increment substancial de les subvencions a entitats socials, i que ja s'està tramitant una nova modificació pressupostària que permetrà duplicar l'aportació de l'Ajuntament a les entitats socials: "continuem estant al seu costat perquè la sortida de la crisi es puga fer sense deixar ningú enrera i atenent tothom qui puga necessitar l'ajuda de les entitats socials", ha apuntat l'alcaldessa.Pel que fa a la seguretat ciutadana, al llarg d'esta setmana s'han aixecat una quarantena d'actes a Tortosa, per persones que no han respectat els criteris per sortir al carrer. Des del primer dia, el nombre d'actes aixecades per la Policia Local ascendeix a 479. L'alcaldessa ha recordat que este cap de setmana llarg, en motiu de la festivitat de l'1 de maig, es tornaran a ubicar controls policials a les principals vies que travessen Tortosa per evitar que es facen desplaçaments a segones residències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor