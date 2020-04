Detonen un artefacte explosiu a la porta de casa d'un regidor d'ERC de Caldes de Montbui

Els Mossos d'Esquadra investiguen qui ha col·locat un artefacte explosiu al domicili del regidor i segon tinent d'alcalde de Caldes de Montbui Jaume Mauri (ERC), segons ha avançat VOTV. La policia ha explicat aque s'ha trobat una ampolla amb un producte al seu interior que, tot i que ha provocat una petita deflagració, no ha causat ferits.Els fets han tingut lloc poc abans de les sis de la tarda, hora en què havia de començar el ple virtual que el consistori fa com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Mauri no ha assistit a la sessió.

