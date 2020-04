Quan puc sortir a passejar i fer esport a partir del cap de setmana?

Després de dies de debat sobre com abordar l'arrencada del desconfinament, el govern espanyol ha decidit fixar franges horàries per ordenar la primera fase de sortida al carrer. I ho ha fet dividint la jornada per col·lectius i activitats a partir del 2 de maig, aquest dissabte, que és quan entren en vigor les mesures.D'aquesta manera, l'Estat adopta - encara que reformada - la proposta de divisió de dia en fases que va proposar aquest dimarts la Generalitat. Tot seguit, les preguntes i les respostes de com funcionarà la primera fase de la desescalada al carrer, durant la qual sempre s'hauran de mantenir les recomanacions de distància social.De 6 a 10 del matí i de 20 a 23 del vespre, segons ha detallat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Les normes que regeixen aquesta pràctica són les següents: fer-lo de manera individual, no abandonar el municipi en el qual es resideix i no tenir contacte físic amb ningú. Només es pot fer una vegada al dia.En les mateixes hores que l'esport: de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 del vespre. Es pot anar acompanyat d'una persona amb la qual es conviu i no s'està autoritzat a desplaçar-se més enllà d'un quilòmetre del domicili. La franja es pot fer servir si es tenen més de 14 anys. Només es pot fer una vegada al dia.De 10 a 12 del matí, just després de l'horari reservat per a majors de 14 anys que surtin a passejar o bé a fer esport, i de 19 a 20 del vespre. La prioritat, segons Illa, ha estat que els majors de 70 anys i les persones dependents -que poden sortir acompanyades d'una persona, que pot ser un cuidador o cuidadora- no coincideixin amb la resta de ciutadans. Només es pot fer una vegada al dia.Diumenge passat va ser el primer dia que els infants van poder sortir al carrer dins la franja de 9 a 21, acompanyats sempre d'un adult. Ara, aquesta franja queda restringida: els nens estan autoritzats a passejar de 12 a 19 durant una hora al dia.No. En els municipis de menys de 5.000 habitants, més d'un 80% dels que hi ha a l'Estat, es podrà sortir al carrer sense atendre les restriccions horàries.En cas que es tinguin símptomes de coronavirus o s'estigui en aïllament domiciliari, no es podrà passejar ni fer esport.A partir de dissabte es podran cuidar els horts no professionals -els professionals ja es podien atendre, i a Catalunya el Departament d'Interior ho va autoritzar el 5 d'abril -. El desplaçament a l'hort es podrà fer si és al mateix municipi de residència o a l'adjacent, però s'haurà de fer "el mínim possible" i seguint les normes de seguretat. Els treballs es faran de manera individual, sempre que no s'acompanyi una persona discapacitada o bé un menor de 14 anys.

